Le leasing d’occasion repensé et révolutionné par Vivacar

Connaissez-vous le concept de leasing automobile, ou LOA (Location avec Option d'Achat) ? Il s'agit d'une solution intelligente, qui permet à un particulier de louer une voiture d'occasion à une entreprise avec la possibilité d'en faire l'achat à la fin du contrat de location.

Ce principe, se développe en parallèle de la forte croissance du marché de la voiture d'occasion.

Quant à Vivacar, c'est une marque (gérée comme une start-up) qui se positionne différemment de ses concurrentes, et c'est ce qui lui vaut son grand succès. Découvrez ici l'entreprise qui tente d'aller plus loin dans la nouveauté sur le leasing des voitures d'occasion !

Le leasing d'occasion : le choix de véhicule le plus complet possible

Vivacar offre à ses clients la possibilité d'acheter une voiture en leasing d'occasion. Précurseur de cette solution et leader du marché du leasing (LOA) de voitures d'occasion, Vivacar se différencie de ses concurrents en proposant une alternative sérieuse à la possession de sa voiture. Et ceci sur des voitures d'occasion alors que jusqu'à maintenant cette solution était principalement destinée aux voitures neuves.

Le site internet Vivacar propose un concept différent de ses concurrents, qui lui permet de proposer plus de 45 000 véhicules d'occasion dont presque les deux tiers en leasing.

Aucune des voitures que vous trouverez sur cette plateforme ne lui appartient directement : il s'agit d'un site de mise en relation avec des concessionnaires, tous sélectionnés par Vivacar pour leur professionnalisme.

Vivacar innove dans son secteur comme Blablacar ou AirBnb l'ont fait dans les leurs.

Leasing d'occasion : de nombreux avantages pour le client

Cette manière de mettre en relation les clients souhaitant louer plutôt que posséder leurs véhicules avec de nombreux concessionnaires permet un choix plus large de voitures, des plus simples aux plus luxueuses.

Le client intéressé peut librement naviguer parmi les marques et les modèles, et, à la manière du site d'un concessionnaire, vérifier les caractéristiques du véhicule qui l'intéresse : kilométrage, options, type de carburant et ainsi de suite. Ensuite, il peut jouer avec les paramètres du financement pour ajuster la durée, le kilométrage et les budgets mensuels exactement comme il le souhaite. Du « sur mesure ».

Sur Vivacar.fr, vous pouvez trier et filtrer les voitures selon les critères qui vous importent afin d'obtenir une sélection que vous pourrez étudier pour trouver, peut-être, le véhicule de vos rêves. L'Automobile-Magazine peut également vous fournir plus de conseils quant au choix du véhicule qui vous plairait.

Ce qu'offrent les concurrents de Vivacar

En comparaison avec Vivacar, les concurrents dans ce domaine du leasing sont bien plus limités dans leur choix.

Vivacar propose le choix le plus large du marché.

D'autres peuvent offrir des voitures neuves en leasing, mais grâce à l'achat d'une occasion, vous pouvez vous intéresser à des véhicules de marques plus premium. C'est une excellente solution pour faire de bonnes affaires.

Les demandes de financement

Sur Vivacar, en quelques clics vous saurez si vous pouvez vous faire financer votre voiture d'occasion en leasing. Mais si vous choisissez un mode de financement plus traditionnel comme le crédit vous pouvez aussi le faire. C'est facile, et ça ne prend également que quelques clics.

Tout est question de choix : Posséder ou louer et choisir de changer de voiture quand on en a envie ou presque.