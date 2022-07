Le Prix des Sciences du Risque 2022 remis à Thomas Candela, de l’Université Paul Valéry - Montpellier 3

Doté de 10 000 euros, le Prix récompense cette année la thèse de Thomas Candela, de l'Université Paul Valéry - Montpellier 3.

Intitulé « Optimisations cartographiques pour la gestion des crises et des risques majeurs : le cas de la cartographie rapide des dommages post-catastrophes », ce travail s'intéresse à l'élaboration d'une nouvelle représentation cartographique adaptée à une large gamme d'utilisations, à plusieurs échelles et pour différentes typologies d'acteurs de la gestion des risques et des crises, de sorte à réduire les impacts potentiels quant à la transmission et l'interprétation des informations dispensées.

Les résultats obtenus, au travers d'une approche faisant intervenir différentes disciplines et protocoles expérimentaux, ont été exploités au moyen de deux cartographies web offrant de multiples possibilités de développement cartographique au service de la planification des risques, de la gestion des crises, mais également de l'information préventive des populations.

Le jury du Prix, présidé par l'économiste Jean-Marc Daniel, a souhaité également distinguer par une mention spéciale deux autres candidats : Gaëlle Pincemin (Euria), pour son mémoire sur les « risques climatiques et mortalité, impact du risque canicule à l'horizon 2070 », et Pauline Berger (Ensae), pour son mémoire sur « l'optimisation de couvertures de réassurance dans un environnement aux normes multiples ».

Les documents distingués sont disponibles sur le site du Prix où figurent également les interviews des lauréats.