Le secteur de la parfumerie sent bon la croissance

Autrefois privilèges d'une élite, les parfums se sont aujourd'hui généralisés auprès de la population. Selon l'étude de l'INSEE n°1628 de 2017, les Français accordent près de 32% de leur budget pour des dépenses en cosmétiques. Devant la demande croissante en particulier sur le web, le secteur de la parfumerie se doit de développer et renouveler son offre. Fort de ce constat, les concurrents redoublent d'originalité pour répondre aux attentes de leur clientèle. Au fil des années, les consommateurs ont acquis de nouvelles habitudes qui ont complètement bouleversé leur façon de consommer, entraînant ainsi l'émergence de boutiques en ligne et le développement de l'exportation. Tour d'horizon des différents facteurs encourageant les ventes des sites de parfumerie en ligne.

L'évolution du secteur de la parfumerie

Le marché français des parfums enregistre une croissance d'environ 3,4% chaque année depuis 2010 selon une étude récente Xerfi/Precepta. Alors que la concurrence se montre plus vive avec le développement des marques enseignes, des fabricants-distributeurs ou encore l'émergence de nouveaux pure players, le secteur du luxe et des cosmétiques est en plein essor.

Le nombre de produits commercialisés dans la parfumerie ne cesse d'augmenter au fil des années. Les professionnels du domaine conçoivent de nouvelles déclinaisons, variations d'un produit existant ou pour une nouvelle collection, pour satisfaire la clientèle et leur proposer des produits uniques. La nouvelle génération, les « millenials » représentent une grande partie des consommateurs de produits de beauté et parfums. Les marques cherchent donc à casser les codes avec une communication aux valeurs plus « jeunes ». Elles capitalisent notamment sur le digital pour développer leurs ventes et s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation.

(*source : FEBEA)

Une croissance de 4,5% par an pour le secteur des cosmétiques et du luxe

Les marchés financiers du luxe enregistrent un taux de croissance moyen des valorisations boursières à 8,6% entre janvier 2008 et mars 2018. Ce secteur connaît également une hausse des opérations de fusions-acquisitions. Bien que le domaine du luxe affiche des chiffres en forte croissance, les produits intermédiaires restent le segment le plus attractif. Avec la présence de grandes enseignes chinoises et nord-américaines, les tendances du marché se dessinent derrière l'impulsion de prix toujours plus attractifs.

Une étude de 2018 menée par Bain & Company prévoit un taux de croissance du marché du luxe de 4 à 5% par an pour les trois prochaines années grâce à l'innovation et la personnalisation des produits.

Les chiffres du secteur des cosmétiques et du luxe prévoient une belle embellie et en particulier pour les sites e-commerce de parfum telle que la parfumerie en ligne Parfumdo.com par exemple. Proposant des vrais parfums moins chers, Parfumdo représente un cas d'étude puisqu'elle gagne des parts de marché grâce à un catalogue de 211 marques parmi lesquelles Chanel, Dior, Guerlain, Lancôme, font notamment figures de références.

Un essor progressif des parfumeries en ligne

Les parfumeries en ligne gagnent chaque année des parts de marché. Les ventes sur Internet représentent aujourd'hui 8% des ventes du secteur. Fort de ce constat, la parfumerie sélective développe son activité en se lançant sur le marché en ligne. En 2017, on comptabilisait déjà une augmentation de 27% des ventes en ligne du circuit.

Grâce à une offre de prix attractifs, les e-commerçants rivalisent face aux parfumeries physiques installées depuis de longues années. Ils entrent en concurrence sur Internet avec les plus grands en communiquant massivement sur leurs promotions et offres à prix réduits tout au long de l'année.

Alors que le secteur s'ouvre à toutes les classes sociales, les parfums et cosmétiques représentent encore, pour les consommateurs, un coût important à l'achat. Ils s'offrent des parfums de marque telles que Hermès, Yves Saint Laurent, Armani ou encore Hugo Boss, une à deux fois par an pour une occasion particulière. Pour contrer cette tendance et ouvrir le marché au plus grand nombre, les concurrents optent pour la vente en ligne afin de réduire au maximum leurs coûts et proposer des tarifs avantageux.

Les sites de parfumerie en ligne profitent également, depuis quelques mois, des événements de l'actualité et voient leurs chiffres augmenter. En effet, depuis novembre 2018, le mouvement des gilets jaunes paralysent une grande partie du pays. Les manifestations organisées aux quatre coins de l'hexagone ont particulièrement participé à la hausse des ventes sur Internet notamment pour le Black Friday ou bien pour Noël, moment crucial de l'année. Alors que les commerces physiques comptabilisent les pertes pour la fin d'année, les e-commerçants voient leurs chiffres grimper.

Ainsi, les ventes du secteur de la parfumerie ne cessent de croître et promettent encore de beaux résultats pour les années à venir. Le cabinet EY prévoit que le secteur du luxe et des cosmétiques devrait dépasser le seuil des 500 milliards d'euros en 2021. Les grandes enseignes ont adapté et diversifié leurs offres pour faire face à la concurrence. En 2018, on note une hausse toujours plus importante des ventes du secteur du luxe, des cosmétiques et des parfums. Face à la forte demande, de nouveaux acteurs du secteur de la parfumerie ont vu le jour sur le web. Ils rivalisent avec les grandes enseignes grâce à des prix attractifs, des campagnes de communication modernes et des produits innovants et personnalisés. Alors que les parfumeries en ligne ont le vent en poupe, quel avenir peut-on envisager pour les parfumeries physiques ?