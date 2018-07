Le secteur des soins dentaires en pleine mutation

En plus de l'attente pour décrocher un rendez-vous, le prix des prestations dentaires peut également être un frein important à l'accès aux soins. Selon Le Parisien, 55% des Français renonceraient aux soins dentaires faute de moyens financiers. Le secteur pourrait toutefois profiter de l'essor du numérique et de la nouvelle convention de remboursement pour lever ces freins et simplifier l'accès aux soins dentaires.

La tarification et le délai d'attente, des freins bientôt levés ?

Fin mai 2018, deux des trois syndicats de dentistes ont donné leur accord pour le "reste à charge zéro" concernant plusieurs prothèses dentaires. Cette nouvelle convention avait été promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale et s'appliquera à partir de 2020. Un grand soulagement pour les plus petits budgets quand on sait que le prix moyen d'une couronne dentaire est en moyenne de 540 euros.

Aujourd'hui, le numérique offre plusieurs outils simplifiant tant la vie des patients que des professionnels. De nombreux sites spécialisés dans les rendez-vous médicaux (soins dentaires, infirmiers à domicile...) ont ainsi vu le jour au cours de ces dernières années. Des solutions automatisées qui facilitent la mise en relation entre particuliers et dentistes, contribuant à réduire les délais et le travail de gestion de rendez-vous.

L'impact du numérique dans le domaine de la santé

La numérisation du secteur dentaire a permis l'émergence de plusieurs acteurs proposant une "uberisation" des soins dentaires. Pour pouvoir suivre le leader Doctolib, sa puissance de frappe grâce à son module de réservation en ligne, et son immense catalogue de praticiens, les centres dentaires ont dû également investir le web pour proposer un service digitalisé. A l'image de Dentego qui en 2013, ouvrait son premier centre dans le 17ème arrondissement de Paris.

Pour répondre à une demande de soins en constante croissance, la marque a dû déployer un système de réservation en ligne et une FAQ pour répondre aux questions des patients et gérer au mieux les prises de rendez-vous. Cette digitalisation a permis l'ouverture de 17 centres dentaires un peu partout en France. Le changement des habitudes de consommation et la digitalisation continue de se développer dans l'ensemble des domaines d'activité, et la présence en ligne devient indispensable pour rendre visible une offre ou un service.