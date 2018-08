Le tiers payant en ligne, un service unique avec Mymonture

Fonctionnement de Mymonture

L'aventure commence en 2013, avec trois passionnés d'internet qui ont créé le site de vente en ligne Mymonture.

Vous pouvez donc bénéficier de la prise en charge tiers payant en ligne avec votre opticien Mymonture en seulement 5 clics :

Configurez votre monture avec des verres à votre vue, ou choisissez vos lentilles avec l'aide d'un des opticiens diplômés de Mymonture.

Définissez votre paiement tiers payant (0 reste à payer*) en attente de la prise en charge de votre mutuelle.

Ajoutez dans votre compte ou envoyez par mail à pec@mymonture.com les documents suivants : attestation de droits à l'assurance maladie, carte de mutuelle, ordonnance de vos corrections.

Le site s'occupe de la demande de prise en charge auprès de la mutuelle et fourni les documents dans votre compte client pour signature électronique.

Retournez vos documents signés accompagnés de l'éventuel reste à charge afin que l'équipe Mymonture vous envoie votre équipement le plus rapidement possible.

D'autres raisons d'opter pour Mymonture

Cette entreprise est en train de devenir un acteur majeur du marché des lunettes en France grâce non seulement à une offre complète et des prix relativement bas mais aussi grâce à son excellente stratégie de fidélisation et d'accompagnement du consommateur tout au long de l'achat. En effet le site vous met en relation directe avec des professionnels diplômés et tout cela en quelques clics.

De plus, Mymonture propose un grand choix parmi des milliers de montures et de nombreuses marques reconnues dans le monde de l'optique. Effectivement, cet opticien propose plus de 10 000 montures de marques à moindre coût avec tous les services nécessaires. Les promotions sont fréquentes sur les montures classiques (de 10 à 60% de réduction) et sur les nouveautés (jusqu'à 35% de remise).

Il existe également une garantie « satisfait ou remboursé » qui est disponible sous 30 jours ainsi que la livraison gratuite à partir de seulement 50 euros.

De plus, avec le nouveau service d'essai virtuel 3D, vous pouvez tester vos montures directement en ligne, les services de ce site sont donc les mêmes que ceux proposés par un opticien traditionnel mais à moindre coût.