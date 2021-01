Les 3 parties les plus sous-estimées d’un CV

Boostez votre CV en décrivant votre profil

Longtemps cantonnée aux CV anglais ou américains, la partie dédiée à votre profil est désormais incontournable en France également. Le profil est la partie du CV qui vient en premier, juste en-dessous du titre. Elle est constituée de phrases d'accroches qui permettent de vous présenter, d'expliquer votre expérience et d'exprimer vos souhaits de carrière. Le profil doit être rédigé de façon brève, autour de 50 mots environ. Si vous utilisez un logiciel de création de CV en ligne, vous n'avez qu'à remplir la section appelée « Profil ». Pour avoir quelques exemples, allez voir cette page.

Lorsque cela est possible, il est pertinent de reprendre dans cette partie certains mots-clés contenus dans l'annonce. Cela poussera le recruteur à faire des associations entre ce que vous pouvez apporter et ce qu'il recherche. De plus, en cas d'utilisation « de logiciels d'analyse de CV », le vôtre ne sera pas retoqué.

L'avantage de cette partie est de donner une vue globale de votre profil à votre recruteur. Ainsi, rien qu'en lisant ce petit paragraphe introductif, il se fera une idée sur l'adéquation entre votre candidature et le poste. Bien rédigée et pertinente, cette partie piquera la curiosité de votre recruteur et l'encouragera à poursuivre la lecture du CV. S'il est brouillon et inintéressant, votre profil risque d'être la seule partie du CV que votre recruteur lira !

Ne négligez pas la présentation de vos compétences

Les compétences représentent le corps du CV. Contrairement à la partie « profil », le risque n'est pas d'oublier cette partie mais plutôt de la négliger. La tentation est importante de faire figurer vos compétences sous la forme d'une liste. Vous vous dites qu'après tout, c'est une façon factuelle et concise ? En faisant cela, vous oubliez que pour un recruteur, une compétence citée hors contexte n'a que peu de valeur. De plus, rien ne sert de surcharger votre CV avec beaucoup de compétences si la plupart ne sont pas pertinentes pour le poste recherché. Enfin, sachez que l'effet catalogue joue toujours en votre défaveur dans un CV.

Quelles compétences mentionner sur votre CV ?

La première chose à faire est donc d'étudier l'offre d'emploi. Essayez d'en tirer quelques compétences clés qui sont soit mentionnées directement soit suggérées. Puis, faites correspondre ces compétences avec certaines aptitudes que vous avez acquises au cours de votre expérience. Idéalement, ces compétences doivent être identiques ou du moins le plus proche possible.

Comment présenter vos compétences sur votre CV ?

Ensuite, vous devez intégrer avec soin ces compétences au sein de vos expériences professionnelles. L'intégration doit aussi naturelle que possible. Si elle est trop forcée, le recruteur s'apercevra que vous essayez de tordre la réalité pour mieux coller à l'offre d'emploi.

Le recruteur doit également être en mesure d'appréhender votre maîtrise de la compétence en fonction des informations que vous lui donnez. Par exemple, si vous postulez pour un poste d'encadrement, il est insuffisant de mentionner que vous avez des compétences managériales. À l'inverse, vous marquerez des points si vous indiquez que dans le cadre de votre poste précédent, vous avez été chef de projet, encadrant une équipe de 10 personnes.

Bien entendu, ce principe ne s'applique pas pour toutes les compétences. Certaines aptitudes sont autoportantes et ne demandent aucune contextualisation. C'est le cas par exemple des compétences linguistiques où la mention d'un niveau suffit la plupart du temps.

Distinguez-vous en affichant des réussites

Mentionnez vos réussites

Vous pouvez rédiger le meilleur CV du monde, vous ne convaincrez pas votre recruteur si vous ne mentionnez pas de réussites associées. Quelles sont exactement les réussites à renseigner sur un CV ? Les réussites sont des succès que vous avez connus dans vos postes précédents. Il peut s'agir par exemple de récompenses que vous avez eues ou d'objectifs que vous avez atteints.

Pour être le plus clair possible et impressionner votre recruteur, la réussite mise en avant doit être percutante. L'utilisation de chiffres, de pourcentages ou de titres est donc recommandée. Suivant les domaines, il peut s'agir par exemple des succès suivants :

Meilleur vendeur du mois ;

Augmentation du ROI de 15 % grâce à la mise en place de nouveaux processus ;

Augmentation de la satisfaction client de 20 % ;

Etc.

Pourquoi mentionner des réussites sur un CV ?

Beaucoup font l'erreur d'omettre ces réussites dans leur CV. Certains pensent les utiliser au cours de l'entretien et ne voient pas l'intérêt de les écrire sur le CV. C'est pourtant une grossière erreur. En faisant apparaître quelques réussites, votre CV se distinguera de celui de vos concurrents. Indiquez vos réussites de manière à stimuler la curiosité du recruteur sans pour autant lui donner toutes les informations. Vous garderez ainsi quelques billes dans la poche si le sujet revient sur la table au cours de l'entretien.

D'autres pèchent par excès d'humilité et pensent n'avoir aucun succès à mentionner. Si l'humilité est une excellente qualité pour un candidat, il ne faut pas qu'elle contribue à diminuer ce que vous êtes. Une réussite n'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Bien souvent, il s'agit d'une amélioration que vous avez apportée ou contribué à développer. Dans ce contexte, en réfléchissant bien, quelle que soit votre activité, vous devriez être à même de distinguer quelques une de vos réussites. En faisant cet effort, vous marquerez de gros points auprès du recruteur. Il percevra ainsi votre volonté de performer au service du collectif.