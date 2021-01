Les 5 meilleures techniques pour monétiser votre site web

Importance du trafic pour monétiser votre site web

Monétiser son site web ne se fait pas en un claquement de doigts. Cela requiert un véritable investissement et surtout du travail de référencement pour attirer un trafic qualifié. Ainsi, pour obtenir les résultats escomptés, vous devez miser sur le trafic. Sans trafic, vous ne pourrez jamais faire de profit grâce à votre site web. Cela implique de développer une communauté, combiné à un travail de référencement, organique (SEO) et/ou payant (SEA). Ce premier élément est indispensable et mérite d'être rappelé ici.

Le marketing d'affiliation, ou l'art de promouvoir une autre marque

Le marketing d'affiliation s'adresse à ceux qui ont le goût de promouvoir un service ou un produit. Cette technique est très utilisée pour générer un revenu passif. Elle ne nécessite pas d'avoir un stock de ses propres produits, mais simplement de promouvoir une autre marque. Vous gagnez une commission à chaque fois qu'un internaute achète un de ces services ou produits.

Le publieur (autrement dit celui qui fait la publicité de la marque sur son site) choisit le produit de l'affilié. Ce dernier souhaite de son côté profiter du trafic web de ses partenaires et ainsi augmenter les ventes.

Quel est le modèle de monétisation d'un site web grâce au marketing d'affiliation ?



Voici les étapes à suivre :

Vous faites la promotion d'un service ou d'un produit via votre site web, notamment par un lien sur lequel l'internaute peut cliquer

Lorsque l'internaute clique, un cookie se génère automatiquement

L'internaute tombe sur une page avec le produit de l'affilié

Lorsqu'il achète le produit concerné, l'affilié verse une commission automatique au partenaire. Cette automatisation est permise par le fameux cookie qui se génère.

Notez que le produit dont vous faites la promotion doit naturellement s'intégrer dans votre contenu et intéresser votre public. Cela vous permettra d'obtenir une meilleure rentabilité. Nous vous conseillons donc de choisir des affiliés qui s'adressent au même public cible que le vôtre.

Google AdSense et le modèle de publicité PPC

Le PPC, ou paiement par clic, est une technique publicitaire en ligne utilisée via Google AdSense. De quoi s'agit-il concrètement ? Le propriétaire d'un site web gagne un revenu passif quand l'internaute clique sur la bannière publicitaire. L'outil le plus utilisé à ce titre est Google AdSense puisqu'il offre de nombreuses fonctionnalités. Grâce à cet outil, vous placez des annonces très facilement sur votre site web ou sur votre blog.

Le gain obtenu est variable, selon qu'il s'agisse d'un contenu ou d'une annonce de recherche :

68 % de revenus pour du contenu

51 % pour une annonce de recherche.

Le paiement s'effectue entre le 21 et le 26 du mois, avec un réel sérieux.

Comment procéder pour utiliser Google AdSense et commencer à monétiser votre site web ?

Voici la démarche à suivre pour y parvenir :

Inscrivez-vous sur AdSense

Une fois que votre compte est approuvé, intégrez le code JavaScript fourni dans un widget

Choisissez le format de l'annonce souhaitée et intégrez-la sur votre site web

Validez l'emplacement

Suivez les performances pas à pas, en direct

Percevez la rémunération de Google.

Publier du contenu sponsorisé, ou l'art de bien savoir rédiger

Un contenu sponsorisé n'est pas la même chose que le marketing d'affiliation. Ce dernier se base sur la conversion tandis que le contenu sponsorisé vise surtout la visibilité. Il s'agit pour l'éditeur de collaborer avec une marque (l'annonceur) qui est partenaire dans l'opération et qui recherche à coupler une action de visibilité avec de l'achat de lien.

L'annonceur vous verse une certaine somme en contrepartie de la publication d'un contenu sur votre site qui fait un lien vers une de ses pages, appelé aussi Backlink en terme de SEO.

Le contenu peut revêtir la forme d'un publi-reportage qui présente une innovation ou diffuse le message d'une entreprise, ou prendre la forme d'un format plus informatif (publi-rédactionnel) tourné avec un angle journalistique qui mentionne avec pertinence une solution, un produit ou service.

L'article sera de préférence bien illustré avec photos, voire vidéo ou infographie. Parfois, c'est la marque qui rédige elle-même le contenu avant qu'il soit publié sur votre site internet, un gain de temps à ne pas négliger. Si vous rédigez vous-même l'article, vous facturez la prestation plus chère.

Les contenus sponsorisés sont une aubaine si vous avez une forte influence en ligne et si vous avez une ou plusieurs rubriques éditoriales adaptées à ce type d'actions appelées aussi marketing de contenu. Mais les sites de niche, sur une thématique ou une audience plus rares peuvent intéresser tout autant les annonceurs et les SEO, tout dépend donc de la visibilité de votre site internet et du temps dont vous disposez pour produire vos propres contenus en parallèle, car un site ne peut pas se nourrir uniquement d'article sponsorisés. Certains sites comme BuzzFeed facturent très cher leurs contenus sponsorisés (jusqu'à 100 000 € pour un seul contenu).

Ils existent également plusieurs places de marché de qualité qui valorisent les articles sponsorisés. La plupart des plateformes accueillent toutes tailles de sites et vous permettent d'être en relation avec des acheteurs. La plateforme Develink annonce un revenu moyen de 315 € par publication. Cette moyenne prend en compte des publications sur des media issus de la presse (plusieurs milliers d'euros pour une publication), de blogs ou d'éditeurs acceptant des articles sponsorisés à la marge de leur activité (prix selon la puissance et l'attractivité du site), et de petits sites thématiques a faible trafic mais qui pour quelques dizaines d'euros permettent d'obtenir un lien SEO. Ce marché se développe particulièrement depuis 2018.

Comment procéder pour monétiser votre site web grâce aux articles sponsorisés ?

Voici la démarche à suivre :

Démarrez par des petites entreprises et marques nationales, ou proposez votre site à une ou plusieurs plateformes

Mettez sur pieds un portfolio qui tient vraiment la route, avec le plus de références sérieuses possibles

Si votre site prend de l'ampleur, cherchez un partenariat avec des agences de marketing, régie publicitaire ou place de marché

N'oubliez pas d'être transparent avec vos internautes : ne faites pas passer des articles sponsorisés pour du contenu journalistique.

La vente d'espaces publicitaires pour gagner de l'argent grâce à votre site web

Vendre un espace publicitaire est généralement un moyen de débuter la monétisation de son site web. En tirer le meilleur parti nécessite de connaître les méthodes à adopter.

La vente d'espace publicitaire consiste à proposer à une entreprise de faire la publicité d'un service ou produit sur son site web, via un encart publicitaire, en contrepartie d'une rétribution. L'entreprise profite de la visibilité de votre site et espère convertir un maximum de prospects en futurs clients. Une société cliente est un annonceur. De votre côté vous êtes un éditeur.

Pour vendre un espace publicitaire, il vous faut donc trouver des annonceurs en amont. Il faut également leur donner envie d'acheter un encart de publicité sur votre site. Pour que votre site puisse être monétisé via ce biais, il doit attirer du trafic. Vous devez donc dans un premier temps parvenir à obtenir une audience suffisante et la fidéliser. Les sites de niche qui traitent d'une seule thématique sont particulièrement appréciés. L'annonceur doit traiter de la même thématique ou similaire à la vôtre.

Comment faire pour trouver des annonceurs ?



Deux solutions : une régie publicitaire et la vente en direct.

Explications :

Régie publicitaire : une entreprise tierce, spécialisée dans la publicité sur le web, met en relation un annonceur avec un éditeur. C'est le cas de Google Adsense pour la régie la plus connue. L'inscription est très simple et rapide. Une fois l'inscription terminée, la régie évalue si votre site peut rejoindre le programme ou pas. Si tel est le cas, vous avez le choix parmi un panel important de clients

Vente d'espaces publicitaires en direct : vous ne faites pas appel à une régie publicitaire mais préférez vous tourner vous-même vers des clients potentiels. Vous fixez alors votre propre tarif et pouvez négocier en direct. Vous ne payez plus de commission et percevez donc la totalité des gains. Plus que le critère du trafic, celui de l'audience ciblée. En effet, nombreux sont les annonceurs qui choisissent de passer un contrat en direct avec un éditeur qui possède une audience qualifiée plutôt qu'un trafic élevé.

Le Lead Generation pour monétiser votre site web

Monétiser votre site web peut se faire de plusieurs manières. Une des solutions envisagées est le Lead Generation. Voici un exemple concret pour mieux comprendre de quoi il s'agit.

Imaginons que votre site web propose des conseils en gestion de patrimoine, notamment à destination de personnes qui souhaitent préparer leur retraite. Vous pouvez alors revendre une partie de la base de données, comme une partie des adresses mails, à des entreprises ciblant les mêmes types de cibles.

En revanche, veillez à respecter le RGPD et lois de protection des données. Votre site web doit également être adapté à la collecte d'informations, via une newsletter, des formulaires de contact par exemple.