Les Agences de Papa, une agence immobilière en route pour révolutionner le marché

Les Agences de Papa est la seule entreprise à faciliter la transaction immobilière en l'automatisant au maximum. Elle s'est démarquée notamment par un concept innovant en particulier : des honoraires fixes de 2000 euros, et ce, quel que soit le prix de vente final du bien !

Décryptage d'un succès.

Les Agences de Papa, une entreprise créée par des papas !

La dénomination de l'entreprise n'a rien d'anodin puisque effectivement, Les Agences de Papa a été fondée par 2 papas : Nicolas Fratini, issu de la restauration rapide, et non moins expert digital pour l'agence, et Frédéric Ibanez qui justifie de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier. Ce dernier est aujourd'hui le directeur général de l'agence.

Ce projet, ils le concoctent depuis 2018, année durant laquelle les débuts seront tout particulièrement difficiles, entre le lobbying émanant non seulement de nombreux médias traditionnels, mais aussi de leur secteur d'activité lui-même.

2019 changera ensuite la donne pour les "papas", et l'agence connaîtra un succès fulgurant grâce à une stratégie digitale savamment orchestrée.

L'équipe de l'agence sera complétée par Arnaud Albin, originaire du monde de la franchise, et Florian Zunino, chargé du volet technique de l'entreprise.

2019 : consécration pour Les Agences de Papa

Les Agences de Papa a démarré sur les chapeaux de roues en juillet 2019, période à laquelle son site a été officiellement lancé et a comptabilisé en à peine 3 semaines :

3000 visiteurs quotidiens

800 000 vues sur les réseaux sociaux

400 000 vues sur leurs petites vidéos humoristiques.

Fin 2019, l'agence enregistre 3 807 biens à la vente, alors même que dans les agences traditionnelles sont en pleine période de vache maigre.

Un succès qui s'explique avant tout par un concept inédit : la proposition des honoraires fixes de 2 000 euros sur l'ensemble de ses prestations. Ce tarif permet de réaliser des économies conséquentes, et est proposé grâce au recours à des logiciels permettant l'automatisation et la centralisation des données. Les tâches prépondérantes ont été dématérialisées et la communication digitale a été priorisée. Le tout, en conservant l'intégralité des services d'une agence immobilière traditionnelle.

Grâce à une stratégie digitale efficiente, à l'image de ses petites vidéos aux millions de vues sur Facebook, Les Agences de Papas a achevé de convaincre les plus réticents au concept de l'agence immobilière low cost.

Et lorsqu'on se penche sur les prestations proposées par l'entreprise, le constat est là : les prestations sont complètes et qualifiées. Les "papas" nous rappellent ici que low cost ne veut pas forcément dire low service.

Finalement, en se rendant sur le site, il est facile de se rendre compte de la qualité de l'offre, tout en se laissant séduire par l'approche plus légère, et résolument moins collé-monté de l'agence.

L'agence comptabilise aujourd'hui plus de 3 807 biens neufs et anciens à vendre à travers toute la France.

La 1ère agence immobilière dans votre poche en juin 2020

Puisqu'il est question de bouleverser les procédés, rappelons que l'agence compte également déployer une application mobile en juin 2020. Celle-ci est destinée, d'une part, aux indépendants dans la profession qui désirent vendre facilement et rapidement des biens immobiliers, et d'autre part, aux particuliers en quête de biens à visiter en ligne. Une agence immobilière dans votre poche qui ravira aussi bien les agents que les particuliers. Un gain de temps non négligeable avec ce passage du digital au phygital. C'est l'évolution du 2.0 vers le 3.0.

Avec une telle optimisation de travail pour les agents commerciaux, l'entreprise reçoit aujourd'hui en moyenne 40 CV par jour. Le but est d'avoir d'ici fin 2020, 10 000 « papas » dans toute la France. Les Agences de Papa souhaite atteindre les 10% de part du marché en l'espace de 24 mois, et se positionne déjà comme le leader national du low cost. Un service de courtage offrant les meilleures conditions du marché sera disponible sur la V3 du site web, et un partenariat avec Meero, numéro 1 de la photographie, est dans les starting-blocks. « Les Agences de Papa » c'est une révolution 100 % made in France, et qui n'a pas fini de bouleverser l'immobilier.