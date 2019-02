Les bonnes pratiques pour réduire le coût de sa mutuelle sans perdre en qualité

Comparer les mutuelles

Un assuré dont la complémentaire santé arrive bientôt à échéance peut déjà comparer plusieurs offres afin de trouver l'offre la plus basse pour des garanties similaires. De multiples comparateurs et simulateurs sont de nos jours présents sur le web, à l'exemple d'Assur-mutuelle.fr : Expert en mutuelle pas chère. Assez performants et fiables, ces outils permettent aux internautes d'obtenir plusieurs devis en quelques clics. Ils leur permettent également de mieux définir leurs besoins et de découvrir une meilleure offre par rapport à leur ancien contrat.

Choisir son médecin traitant et le déclarer à la caisse d'Assurance maladie

La déclaration d'un médecin traitant n'est pas obligatoire. Les assurés qui en ont un se font toutefois rembourser à hauteur de 70 % du tarif de convention de la Sécurité sociale. S'ils ne sont pas suivis par un tel praticien, l'indemnisation des soins n'est que de 30 %.

Regrouper les contrats d'assurance dans un seul établissement

Souscrire sa complémentaire santé, son assurance auto de même que son assurance habitation chez un même assureur peut s'avérer avantageux pour un particulier dans la mesure où son prestataire lui accordera une remise. Il lui appartiendra cependant de bien lire les termes de ses contrats pour s'assurer que la qualité des couvertures est bien maintenue.

Rester à l'affût des promotions

Les assureurs proposent régulièrement des formules promotionnelles ainsi que des réductions pour attirer leurs clients. Certaines compagnies vont même jusqu'à offrir 3 mois de cotisation gratuits aux nouveaux souscripteurs.

Recourir à l'ACS

L'Aide à la complémentaire santé s'adresse aux personnes non éligibles au CMU-C, mais qui sont quand même vulnérables financièrement. L'ACS leur permet de payer leur cotisation de mutuelle pendant un an et donc de se soigner convenablement, même si leurs revenus ne sont pas conséquents. Le montant de ce coup de pouce est fixé en fonction de l'âge du souscripteur : il est par exemple de 100 euros pour les personnes âgées de moins de 16 ans et 550 euros pour les seniors de plus de 60 ans.

En définitive, de nombreux moyens s'offrent aux ménages qui veulent réduire le coût de leur mutuelle sans perdre en qualité. Une ultime astuce serait de payer la prime d'assurance une fois par an, car les assureurs prévoient un surcoût lorsqu'elle est fractionnée en plusieurs mensualités.