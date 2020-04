Les cadeaux CE : une autre manière de communiquer

À quoi servent les cadeaux CE ?

Le CSE va devenir l'unique organe de représentation du personnel. Il a pour objectif de favoriser le dialogue entre la direction et les salariés, d'améliorer les conditions de travail des employés, mais aussi leurs conditions de vie en général. D'abord, grâce à des cadeaux CE, le comité social et économique valoriser le travail des collaborateurs, car ils sont d'abord perçu comme des récompenses. Ensuite, c'est également un moyen de promouvoir l'image du CSE dans la société. Enfin, il permet d'offrir des avantages sociaux aux employés, ce qui peut devenir un point décisif dans les négociations au moment de l'embauche.

Les entreprises qui fournissent les cadeaux CE proposent des catalogues de produits personnalisables très variés. Il est possible de personnaliser ces objets avec le logo de l'entreprise, avec ses couleurs ou avec un message.

Comment les CSE financent-ils les cadeaux CE ?

Les comités d'entreprise vont bientôt devoir s'adapter à la réforme du CSE et ils vont prochainement fusionner avec les autres organes de protection des conditions salariales. Pour autant, l'organisation des budgets ne variera pas. Il y aura toujours un budget des œuvres sociales et culturelles et un budget de fonctionnement. Or, les cadeaux CE peuvent facilement entrer dans les dépenses de ces deux budgets.

Les cadeaux CE dans le budget de fonctionnement du CSE

Le CSE dispose d'un budget de fonctionnement. Parmi les différents frais qui peuvent entrer dans le cadre de ces dépenses, il y a les dépenses promotionnelles. Le CSE doit valoriser son image au sein de l'entreprise notamment auprès des employés. C'est cette bonne image qui lui permet d'instaurer un climat de confiance et un dialogue social au sein de l'entreprise. Or l'un des meilleurs moyens de faire passer un message positif, c'est d'investir dans des objets publicitaires personnalisés à l'image du CSE. En faisant appel à des entreprises spécialisées, les CSE ont la possibilité de choisir un cadeau original parmi un catalogue d'objets très varié. Aujourd'hui, ce qui se fait le plus, ce sont les petits goodies (stylos, tasses, porte-clefs, vêtements, chargeurs...) et les objets connectés comme les enceintes Bluetooth, les montres et les écouteurs. Les CSE peuvent investir dans des cadeaux CE de luxe à des occasions plus particulières comme au moment d'un départ en retraite par exemple.

Les cadeaux CE dans le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE

Le CSE dispose d'un budget consacré au financement d'activités pour les employés et leurs familles (chèques vacances, tickets cinéma, cartes cadeaux, loisirs...). Les cadeaux CE peuvent entrer dans cette catégorie. C'est une manière de récompenser les employés à des occasions régulières (Noël, fête des mères, anniversaire...). Les objets les plus en vogue actuellement sont les objets connectés, les tablettes tactiles, les caméras de type Go Pro ou encore les disques durs externes.

Les cadeaux CE sont indispensables dans la vie de l'entreprise, aussi bien pour renforcer le lien social entre la direction et ses employés que pour promouvoir l'image de l'entreprise en interne.