Les Français plébiscitent un camping pas cher mais toujours plus confortable

Mobil-homes, chalets, hébergements équipés : confort exigé

Les tentes, sacs de couchage et tapis de sol seraient-ils en voie d'extinction sur les quelque 7900 terrains de camping français ? Depuis plusieurs années, la France, premier parc de camping d'Europe et second dans le monde, voit se multiplier les hébergements locatifs tout équipés : mobil-homes, yourtes, chalets ou roulottes. En cause, une demande croissante pour une offre plus confortable.

Certains grands acteurs du secteur, à l'image de Maeva.com du groupe Pierre & Vacances, l'ont bien compris et sont aujourd'hui capables de proposer des offres de camping pas cher compatibles aux exigences nouvelles des vacanciers.

Sur son site, Maeva.com va jusqu'à afficher des promotions de 55% pour une semaine de camping à Argelès, dans les Pyrénées-Orientales, haut lieu du camping de la côte méditerranéenne. Ici encore, c'est le mobil-home qui a la cote.

La montée en gamme n'affecte pas la popularité du camping

Fort de cette capacité d'adaptation rapide, le secteur - qui pèse 2,5 milliards de chiffre d'affaires annuel -, affiche une forme éclatante, rappelle la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA). En 2018, 125 millions de nuitées, dont 66 millions pour les emplacements équipés, ont été enregistrées dans les campings français, « alors même que ses capacités ne sont en moyenne exploitées qu'à 35% ».

« Ce succès du camping, qui se confirme année après année, est porté par une montée en gamme qui répond aux attentes des touristes et des vacanciers pour plus de confort et une offre d'activités élargie, expliquant le succès des établissements 4* et 5* », analyse la FNPHA.

Dans cette dynamique appelée à se confirmer en 2019, les campings des zones littorales conservent un fort pouvoir d'attractivité. Ils concentrent l'essentiel de la fréquentation, avec plus de la moitié des nuitées (56%) enregistrées.

Le mobil-home l'été, jusqu'à 54% moins cher qu'une maison

Pour allier confort et prix toujours attractifs, les leaders du secteur, tel que Maeva.com, innovent à coups de promotions et d'offres de dernière minute.

Résultat, même en tout équipé, le camping reste aujourd'hui le mode d'hébergement de vacances le plus économique pour une famille. Selon la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes (FFCC), il faut tout de même débourser en moyenne 760 € pour s'offrir une semaine de location de mobile-home en haute saison. Mais le tarif peut varier du simple au triple selon le standing du camping et la région.

Pourtant, une étude réalisée en 2017 par Seloger avait conclu que, pour une semaine en juillet, la location d'un hébergement équipé de type mobile-home pour 4 à 6 personnes coûtait en moyenne 21 % moins cher qu'une maison en Bretagne, 38 % en région PACA et jusqu'à 54 % en Corse. Un grand écart qui suffit à expliquer à lui seul la popularité toujours intacte du camping.