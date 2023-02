Les meilleurs placements pour votre argent en 2023

L'or : une valeur refuge et contracyclique

L'or fait rarement l'objet des premiers placements des nouveaux investisseurs dans la mesure où, contrairement aux placements immobiliers ou boursiers par exemple, il ne produit pas de rendement. En revanche, l'or est généralement perçu comme l'actif de référence pour protéger et diversifier son patrimoine : c'est une valeur refuge, un placement sûr et fiable. L'or a toujours eu de la valeur, et il en aura toujours. Pour preuve, les banques centrales mondiales en détiennent d'importantes quantités dans leurs réserves. Elles en ont d'ailleurs acheté 1.136 tonnes d'or en 2022, du jamais vu depuis 1967. L'or est particulièrement apprécié pour sa valeur contracyclique : on observe une corrélation inversée entre l'or et les autres placements, notamment les actions. Concrètement, cela signifie que lorsque les prix des actions baissent, celui de l'or, lui, a tendance à augmenter. En cas de crise, lorsque les marchés s'affolent et que la confiance des investisseurs s'érode, l'or joue un rôle d'amortisseur dans les portefeuilles d'investissement puisque sa valeur augmente là où celle des autres actifs diminue.

L'immobilier : un placement rassurant mais contraignant

Investir dans l'immobilier a quelque chose de rassurant pour les investisseurs débutants, dans la mesure où ces placements concernent des actifs physiques qui semblent immuables. Néanmoins, placer son argent dans l'immobilier présente plusieurs contraintes qu'il faut prendre en compte : l'investissement demande un apport conséquent, le bien a besoin d'un entretien régulier par la suite, et c'est au propriétaire d'assurer la gestion des locations. Plusieurs solutions permettent d'investir dans l'immobilier en évitant ces désagréments, parmi lesquelles les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) et le crowdfunding immobilier, en plein essor.

Investir en bourse : plus facile qu'il n'y paraît

À l'inverse des placements immobiliers, l'investissement en bourse a tendance à inquiéter les nouveaux investisseurs. Pourtant, placer son argent en bourse est plus simple qu'il n'y paraît et présente de nombreux avantages :