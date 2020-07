Les plus belles terrasses cachées pour déconfiner

Au Musée de la vie romantique, un salon de thé hors du temps

Pour satisfaire les petites faims et profiter des vertus antitout du thé ou des plaisirs du café (juste avant de retourner au musée ?), direction les jardins du Musée de la vie romantique. Vous y trouverez une superbe terrasse bucolique et rêveuse. De quoi faire le plein de sérénité loin du bruit et du mouvement de la ville, en contemplant les fleurs depuis les petites tables en fer forgé posées sur les graviers. Situé au 16 rue Chaptal dans le neuvième arrondissement de Paris, ce salon de thé plein de charme est accessible via les stations de métro Saint-Georges, Pigalle et Blanche. Son équipe vous y accueille du mardi au dimanche, de 10 h 00 à 17 h 30, et vous répond au 01 55 31 95 67. Sur la carte de l'établissement, une belle collection de gourmandises créées par Rose Bakery. Pour accompagner dignement votre tasse de thé, vous avez l'embarras du choix :

En version sucrée, croquez dans de savoureux gâteaux ou dans des tartes aux fruits de saison.

Côté salé, mordez dans une bonne quiche aux légumes ou autre tarte salée.

Pour un goûter encore plus gourmand, découvrez les scones et les cakes moelleux.

3 terrasses cachées pour savourer un bon dîner

Après un bon déjeuner à la maison, offrez-vous votre premier dîner à l'extérieur depuis le mois de mars ! Parmi les bonnes adresses confidentielles pour manger à l'air libre dès maintenant :

Le Patio Opéra. Dînez sur la terrasse en plein air nichée au cœur du restaurant : entre des murs de briquettes et de pierres apparentes, ses confortables sièges en cuir vous promettent un très bon moment. Au menu : légumes de saison à la plancha, filet de bœuf ou encore lieu jaune rôti. 5 rue Meyerbeer - Paris 75009. Métro : Opéra. 01 40 98 00 92

Le Café A. Évadez-vous en dégustant une assiette goûteuse et colorée à l'ombre des arbres, dans la cour de l'ancien couvent des Récollets. Au menu : toast à l'avocat, poisson à la créole ou smoothie bowl à l'ananas. 148 rue du Faubourg Saint-Martin - Paris 75010. Métro : Gare de l'Est (Verdun). 09 81 29 83 38

Le restaurant de l'Hôtel Particulier Montmartre. Dans l'un des plus jolis quartiers parisiens, goûtez au luxe subtil d'une table sélect dans le plus grand jardin hôtelier de la ville. Au menu : gyozas au bœuf confit, rouleaux de printemps croustillants aux légumes ou ceviche de dorade, la spécialité de la maison. 23 avenue Junot - Paris 75018. Métro : Lamarck Caulaincourt-Abbesses ou Blanche. 01 53 41 81 40

Pour bien manger, sortons masqués

Romantiques ou modernes, légères ou franchement gourmandes, les terrasses cachées parisiennes devraient vous ravir cette saison. Pour en profiter sereinement, pensez juste à mettre votre masque : il est obligatoire pour circuler entre les tables ou pour se rendre aux toilettes. Les réservations sont recommandées pour être sûr d'avoir une place autour des tables espacées.