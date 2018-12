Louer l'utilitaire adapté à ses besoins

Les règles concernant le PTAC

Un calcul simple s'impose pour le respect de la sécurité du conducteur et de ses passagers : le calcul du PTAC. Notée sur la carte grise sous "masse à vide" et "masse en charge", cette indication est à prendre en compte en priorité pour choisir son utilitaire à la location. La législation reste stricte à ce niveau et ne tolère qu'une faible marge d'erreur.

Lors de la location d'utilitaire en agence, les questions du poids, de l'encombrement et des équipements spécifiques nécessaires aident à déterminer le véhicule idéal.



Tout est question de volume utile !

L'esthétique des véhicules utilitaires est déterminant dans la location mais pour les constructeurs automobiles la priorité est de choisir un design qui s'adapte aux dimensions nécessaires au transport aussi bien en hauteur qu'en largeur.

Le volume utile est l'espace pouvant être occupé dans le véhicule. L'entrepreneur, comme le particulier, étudie ce volume par-rapport à ses besoins, aux objets ou au matériel à transporter. A cette notion de volume utile s'ajoute un autre critère de sélection : celui de la charge utile.

Comment ne pas négliger le confort ?

Un utilitaire est une voiture comme les autres qui se conduit avec plus ou moins de facilité en fonction de sa technologie, de son habitacle et de ses options. Le confort dépend de la marque, du modèle et même de l'année de première mise en circulation. Les matières, les couleurs mais aussi le système de freinage et les aides au stationnement ont leur importance pour le bien-être du conducteur. Comparer et mettre en concurrence les différentes marques fait partie des incontournables afin d'opter pour le véhicule utilitaire adapté à ses besoins.

Il existe des Les véhicules utilitaires pour chaque situation de la vie quotidienne ou professionnelle : en version bus ou benne, compact ou grand volume, fourgon ou camionnette. Chacun d'entre eux répond à un besoin précis et donc le choix est primordial. Une mise en concurrence des différentes agences de location garantit de trouver le véhicule adéquat et de le louer au meilleur prix avec des garanties satisfaisantes.