Management de transition : une solution plus tendance que jamais

La crise sanitaire : vecteur d'accélération des projets de transformation au sein des entreprises

Qui aurait pu penser qu'une interdiction gouvernementale pouvait nous contraindre à rester confinés, comme au temps des guerres mondiales ? Ou une attestation nous serait demandée en guise de dérogation ? L'économie du 21ème siècle était lancée à pleine vitesse vers ses objectifs de croissance quand la pandémie est venue la faucher. Mais ce stop général a été l'occasion d'un nouveau départ sur de nombreux aspects de nos vies personnelle comme professionnelle.

Le monde de l'entreprise a notamment été bouleversé. Qui eut cru que des dirigeants accorderaient si volontiers leur confiance à leurs salariés pour travailler de la maison ? Qui eut cru qu'un employeur mettrait autant de moyens pour faire fonctionner sa société avec des collaborateurs ne se rencontrant plus que de manière virtuelle ?

De nombreux entrepreneurs ont lancé la mutation profonde de leur entreprise pour répondre aux exigences de la crise sanitaire. Lorsque le besoin s'est fait sentir, des managers de transition les y ont aidé. Les perspectives de travail ne manquaient pas : mettre à jour les outils digitaux des entreprises, les accompagner dans leur quotidien virtuel, leur apporter des solutions informatiques adaptées à une nouvelle organisation interne. Ces changements, dictés par le télétravail, ont aussi exigé de modifier des méthodes de management et les cadres-managers de transition ont alors apporté des conseils adaptés à ce nouveau management à distance : comment garantir la continuité de la productivité de chacun ? Comment demander des comptes à ses employés tout en leur faisant confiance ? Autant de questions qu'un manager expérimenté et qualifié peut aider à résoudre.

Le management de transition : un outil indispensable ?

Si la croissance a connu un frein considérable, le progrès est réel sous de nombreux aspects. Et malgré que les conditions sanitaires mondiales soient depuis plusieurs mois tout à fait exceptionnelles, ne peut-on pas considérer que se confronter à des défis de transition fait partie de l'essence même d'une entreprise ? Ces challenges sont de différentes natures : transition digitale, forte croissance à l'international, valorisation d'actifs, départ de salariés clefs de l'entreprise, etc. Opérationnels ou consultants, les managers de transition sont parfois la solution : ils apportent un regard neuf et des stratégies concrètes.

Certains dirigeants estiment que pour qu'elle soit bonne, la solution doit venir de l'intérieur. Devoir se tourner vers un spécialiste extérieur est parfois perçu comme un aveu d'impuissance ou d'échec. Mais qu'y a-t-il de mal à se faire assister lorsqu'on ne maîtrise pas une situation ? Quand on n'a jamais ouvert le capot d'une voiture, il semble plus raisonnable de faire changer la courroie de distribution par un professionnel. Il en va de même pour de nombreux entrepreneurs qui, par exemple, face au succès de leur activité, ne semblent pas en mesure d'appréhender les nouveaux défis qui sont les leurs. Les résultats semblent probants, si on en croit les chiffres avancés par Wayden : 99% des transitions sont un succès. Cette efficacité s'explique notamment par les critères de sélection dont les managers de transition font l'objet.

Le recrutement des managers de transition : toujours plus sélectif

Qu'elles soient en crise ou au contraire en pleine croissance, des sociétés sont parfois débordées et ouvrent leurs portes à des professionnels, à de nouveaux regards et à de nouvelles stratégies. Celles-ci sont apportées par des managers de transition qui sont sélectionnés pour leurs compétences, leur expérience, leurs qualités d'empathie, d'intégrité, d'adaptation et d'innovation. Souvent, ces professionnels ont déjà occupé des fonctions de direction, font preuve d'une grande polyvalence et sont passionnés par la transformation des entreprises. Dans chacune de leurs missions, ils garantissent la confidentialité des informations internes qu'ils sont amenés à découvrir.

Une société comme Wayden met en relation des dirigeants d'entreprise et des managers de transition. Ces derniers sont sélectionnés en fonction de la mission demandée et du secteur concerné. Ainsi, les entreprises s'octroient les services de véritables spécialistes aux compétences adéquates. Pragmatiques et agiles, ils ont un impact réel sur la stratégie de l'entreprise.