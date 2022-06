Marché des LED : tendances et prévisions

Marché des LED : pourquoi une telle croissance ?

Vous connaissez certainement les lampes électroluminescentes pour la qualité et la variété de la lumière qu'elles peuvent diffuser. Vous avez très certainement expérimenté la lumière plus ou moins chaude des dalles LED dans les commerces, les espaces de bureaux et les lieux de détente. Mais ce n'est pas seulement cette modularité exemplaire qui fait le succès de cet objet intelligent et souvent connecté. Au moins 4 solides arguments soutiennent sa généralisation :

La fin des ampoules à incandescence : en 2012, l'Europe interdit les ampoules classiques (chauffage au rouge d'un fil de tungstène) et en 2018 la plupart des halogènes (les mêmes ampoules, mais contenant un gaz régénérateur pour le fil incandescent) ;

Une consommation d'électricité revue à la baisse dans tous les secteurs de l'éclairage par de nouvelles normes et réglementations ;

La démocratisation de nouveaux luminaires, comme les panneaux LED au plafond et qui remplacent avantageusement les néons tubulaires ;

Une durée de vie attractive pour tous les consommateurs : la baisse de rendement n'est ressentie qu'aux environs de 30 % d'affaiblissement. Ce début d'usure ne se manifeste qu'après 30 000 heures de fonctionnement en moyenne.

Tendances du marché des LED en France

La France ne fait pas exception, le marché des LED s'envole parce que tout le monde en demande. Vous me direz qu'il s'agit là d'une « lapalissade »... Mais laissez-vous étonner par les raisons qu'en donnent les spécialistes.

Le saviez-vous ? L'éclairage peut représenter jusqu'à 60 % de la facture d'électricité d'un commerce* Il est assez cohérent de penser que le secteur veille à s'équiper convenablement.

Le marché des LED reste prometteur

La technologie continue d'évoluer vers toujours plus de performances. Il est donc assez probable que la LED achetée voici 5 ans soit prochainement remplacée par une de dernière génération, bien plus lumineuse à consommation égale. Cela ressemble à un marché qui se renouvelle avant d'avoir connu son apogée, servi de plus par une baisse des prix entraînant les ménages à s'équiper.

Un marché soutenu par une rénovation nécessaire

La réglementation évoluant en faveur de la transition énergétique, de nombreux secteurs très consommateurs d'éclairage vont devoir s'adapter.

Par exemple, les collectivités étant également soumises aux directives européennes, la rénovation de l'éclairage public (voiries et métros) s'avère inévitable à plus ou moins long terme. Notez que c'est une bonne nouvelle en termes d'économie et de préservation environnementale. En effet, la LED permet la gradation automatique de l'éclairage en fonction de la luminosité naturelle.

L'exemple des espaces de travail

Selon l'ADEME**, les bureaux de France abritent près de 100 millions de sources lumineuses. L'éclairage tubulaire fluorescent représente encore 80 % d'entre elles. Or, la réglementation européenne interdit depuis 2020 la mise sur le marché d'un bon nombre de ces néons énergivores.

Toujours dans ce secteur tertiaire, les nouveaux usages de partage des espaces de travail rendent nécessaire la possibilité de personnaliser les points lumineux, dont les puissances sont déjà encadrées par l'AFNOR (NF EN 12 464).

Le florissant marché des LED, soutenu par des secteurs en forte demande et par une réglementation soucieuse de transition énergétique est également bien nourri par la consommation des ménages. L'époque est à un éclairage frugal, intelligent et connecté. Qui pourrait croire que les prévisions ne sont pas au beau fixe ?