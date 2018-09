Meubles, retour sur le salon Maison & Objet de septembre 2018

Chaque année, la capitale parisienne se transforme le temps d'une semaine en terre d'accueil pour les passionnées de la déco. Ce salon n'est pas nouveau puisqu'il existe depuis 1955 à Paris où il ouvre ses portes au public deux fois par an. Le succès est au rendez-vous avec environ 90 000 visiteurs à chaque ouverture !

La recette de cette réussite s'explique aussi par la qualité des exposants de meubles qui sont près de 3 000 par an. Ce salon est l'occasion de lancer la mode pour l'année à venir. Pour 2018, le salon s'est tenu du 7 au 11 septembre. Quelles sont les nouvelles tendances ? Que faut-il retenir de cette dernière exposition ? Les réponses se trouvent dans l'article suivant.

Salon Maison et Objet : les tendances à suivre

Plusieurs univers se mélangent pour constituer un salon de déco pour tous les goûts. C'est aussi l'intérêt de venir découvrir des univers totalement atypiques et différents pour y trouver de l'inspiration dans son quotidien.

L'esprit boudoir pour un intérieur chaleureux

La tendance qui se dégage depuis janvier 2018 est confirmée en septembre : l'esprit boudoir. Le velours fait son grand retour pour se déposer sur plusieurs meubles de la maison : canapés, fauteuils ou encore coussins.

Les couleurs sont soutenues pour créer une ambiance chaude. Le vert foncé ou le prune s'emparent de nos meubles pour leur donner une touche particulièrement attirante. La mode en matière de déco est cyclique. Les tendances vont et viennent selon les années. Il est courant de revoir des inspirations des années plus tard !

Le tropical est toujours à l'honneur

La tendance est aussi confirmée pour une déco naturelle. Les matières sont plutôt brutes comme l'utilisation du lin pour les rideaux de la maison, de la paille pour les petits poufs ou encore du rotin pour les lustres de son salon.

La tendance est aussi confirmée pour une déco naturelle. Les matières sont plutôt brutes comme l'utilisation du lin pour les rideaux de la maison, de la paille pour les petits poufs ou encore du rotin pour les lustres de son salon.

Les imprimés tropicaux sont toujours à la mode pour cette rentrée 2018. Plusieurs créateurs mettent en avant des motifs très « jungle ». Les feuilles de palmier se retrouvent sur de nombreux imprimés. Les meubles de la maison s'accordent plutôt facilement avec ce style de déco.

Les choses à retenir du salon Maison & Objets de septembre 2018

Une édition placée sous le signe de la nouveauté

Septembre 2018 représente une édition atypique. En effet, cette dernière est placée sous le signe d'une thématique particulière : « virtuous ».

L'objectif est de changer les habitudes de consommation des consommateurs. Il faut éveiller les consciences pour avoir un mode de vie plus responsable. Cette consommation passe aussi par la déco et les meubles. Il faut alors proposer au public une mode plus responsable et plus naturelle.

L'objectif est de changer les habitudes de consommation des consommateurs. Il faut éveiller les consciences pour avoir un mode de vie plus responsable. Cette consommation passe aussi par la déco et les meubles. Il faut alors proposer au public une mode plus responsable et plus naturelle.

Les matières sont tournées vers un plus grand respect de l'environnement et de la nature. Désormais, nos modes de vie doivent être engagés ! Les meubles et objets proposés dans cette édition de septembre 2018 doivent être plus locaux et tournés vers l'écologie. Le but est de préserver les richesses de la nature.

L'annonce est faite avec la brochure de présentation de cette nouvelle édition « Bye bye routine. Hello Surprise ! ». Si vous souhaitez trouver une inspiration nouvelle et respectueuse de l'environnement, c'est le lieu idéal à ne pas manquer. Il faut, en dernier lieu, retenir que la mode du « loft industriel » est actuellement en déclin. Les tons froids du côté industriel laissent la place aux tons plus chauds.