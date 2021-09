MND : La mobilité par câble au service de la ville

Le transport par câble, un avenir prometteur

Le marché mondial du transport par câble va plus que doubler à l'horizon 2024 pour atteindre 3,6 milliards d'euros. En 2024, plus d'un tiers de ce marché sera constitué d'installations par câble dédiées au transport des personnes en milieu urbain. En France, une courbe d'apprentissage apparaît : de plus en plus de métropoles s'intéressent à ce mode de transport et plusieurs l'ont déjà adopté. A Brest, pionnier du téléphérique urbain en France, comme à Moscou, le choix de ce nouveau mode urbain s'impose de plus en plus aux territoires.

Si les grandes métropoles en Amérique du Sud ou en Asie, ont adopté ce mode de transport depuis plusieurs années, ce sont désormais des villes de taille intermédiaire qui s'intéressent aussi à ce sujet. Sur des territoires de plus en plus étendus et en développement, l'investissement reste raisonnable et les coûts d'opération et de maintenance significativement plus faibles que ceux d'autres solutions de transport de masse. Le choix du câble s'inscrit aussi dans une volonté politique plus durable avec des systèmes électriques, peu polluants et à faible empreinte carbone qui accompagnent parfaitement la transition écologique.

Le transport par câble sera d'ailleurs l'une des mobilités phares des Rencontres Nationales du Transport Public 2021, le rendez-vous des acteurs du secteur, qui se tiendront du 28 au 30 septembre à Toulouse.

L'expertise de la montagne pour les villes de demain

Sur le marché du transport par câble, le groupe français MND s'impose aujourd'hui comme l'une des entreprises référentes. Tant sur le territoire national qu'à l'étranger, MND réalise des projets de mobilité par câble sur-mesure en se mettant à l'écoute des collectivités et des exploitants de montagne.

Selon Nicolas Chapuis, directeur du pôle transport par câble et loisirs de MND, aujourd'hui, la locomotive forte du groupe est le transport par câble.

"Nous avons mis en service le téléphérique de Moscou il y a 3 ans. C'est un véritable modèle d'intégration puisqu'il répond à plusieurs problématiques. Premièrement, une intégration très réussie puisqu'il relie une station de métro au stade Olympique de la dernière Coupe du Monde. Il permet aux transports publics de répondre à une problématique qui était présente mais qui était encore jusqu'ici mal adressée par les transports en commun existants, à savoir le franchissement de la rivière Moskova. En effet, avec des transports classiques, franchir une zone comme celle-ci coûte des millions d'euros puisqu'il faut construire des tunnels ou des ponts."

Des arguments économiques mais aussi écologiques car, comme en montagne, les gares se dotent de plus en plus de panneaux photovoltaïques afin de produire une partie de l'énergie utilisée pour l'exploitation. Une efficience énergétique qui se traduit par des prouesses technologiques comme la récupération totale de l'énergie de freinage comme c'est le cas à Brest. Une innovation également en phase d'études pour la 2ème ligne du réseau de téléphérique de l'Île de La Réunion, un projet remporté par MND en 2020, un territoire dont l'énergie et son optimisation sont un sujet majeur.

MND prépare aussi le futur de la mobilité urbaine, en développant un nouveau système autonome à grande vitesse, flexible et économe en énergie. Baptisé CABLINE®, ce système autonome a reçu le soutien de l'ADEME, l'agence française en charge de la transition écologique.

Créé dans les années 2000, MND est issu de l'intégration de plusieurs entreprises actrices et pionnières dans le secteur de la montagne. Basé en Savoie, le groupe est en phase de forte croissance et se développe autour de 4 grands pôles d'activités : l'enneigement, la sécurisation des milieux naturels, les loisirs de sensations et l'activité de transport par câble.

Ce sont à présent plus de 300 personnes qui font partie de l'équipe MND. Bien que l'entreprise réalise une partie de son chiffre d'affaires sur le territoire français, la grande majorité est internationale avec plus de 3000 clients dans 49 pays. MND est implanté en Europe, en Russie, aux USA et en Chine. Très attaché à son implantation historique dans les alpes françaises et au « fabriqué en France », MND a fait le choix de recentrer ses unités de production et d'assemblage sur un site unique en Savoie.