Ne loupez pas les bonnes affaires du black friday !

Repérer les produit

Il va falloir être réactif, car les autres internautes ne vont pas vous attendre pour acheter leurs produits favoris au meilleur tarif. Pour cela, essayez de faire un repérage quelques jours avant. Utilisez le site internet G testé pour vous. Il recense des tests produits afin de vous donner un avis objectif sur différents objets. Avant d'acheter un appareil, utilisez leur moteur de recherche afin de constater s'il est vraiment efficace et si cela vaut le coup de l'acheter pour l'utilisation que vous aurez. Le site possède des catégories de produits variées afin de comparer et choisir le produit le plus adéquat.

G testé pour vous est aussi l'occasion de dénicher les deals intéressants, les codes promo et les bons plans au quotidien. Gros électroménager, jardin, cuisine, forme & beauté, tout est passé au crible afin de vous aider à sélectionner le produit parfait. Le black friday a lieu le 23 novembre 2018. Rendez-vous sur le site dès maintenant pour vous faire une idée sur les objets que vous souhaitez acheter.

Faites des listes et recherchez les boutiques

Avant le grand jour, préparez vos listes de produits à trouver absolument. Il faut savoir que certains sites internet risquent d'être pris d'assaut dès les premières heures de la journée. Soyez donc efficace en sachant la veille sur quels sites vous allez devoir vous rendre en premier. Évaluez vos enseignes préférées et vérifiez qu'elles vendent bien le produit que vous êtes en train de chercher.

Le black friday est un véritable ras de marée de bonnes affaires et tout le monde veut en profiter ! Mais tous les magasins et boutiques sur internet ne participent pas encore à cette journée de folie. Vérifiez bien que la boutique que vous avez repérée va participer à la journée exceptionnelle du black friday. C'est le moment de décorer votre maison, d'acheter du mobilier d'extérieur afin d'agrémenter votre jardin ou encore de faire le plein de produits de beauté sur vos sites favoris.

Préparez vos achats pour Noël et les anniversaires

Budget réduit ? Les fêtes de fin d'année sont souvent très coûteuses. Entre les cadeaux de Noël pour toute la famille, la préparation des repas de fête et la décoration festive, c'est une période qui nécessite de nombreuses dépenses. Profitez donc du black friday pour faire vos achats pour Noël ! Vous aurez l'occasion d'acheter tous les cadeaux qui feront plaisir à votre famille sans pour autant vous ruiner. La livraison se fait rapidement pour que vous receviez tous vos achats avant les fêtes de fin d'année.

Établissez des priorités

Ce n'est pas parce que ce n'est pas cher qu'il faut tout acheter ! Pensez à jauger votre budget afin de ne pas vous laisser gagner par la fièvre acheteuse ! Il ne s'agit pas de vider la tirelire, mais de faire des achats nécessaires au meilleur tarif.

Réfléchissez donc aux achats qui sont vraiment indispensables et ceux qui sont réalisables une fois que vous aurez acheté l'incontournable. Il n'est pas nécessaire de se mettre en difficulté pour avoir le dernier appareil de cuisson qu'on voit à la télé ou pour acheter un équipement sportif qui ne servira qu'une seule fois. Essayez de pondérer vos achats même si vous avez envie de vous faire plaisir.

Inscrivez-vous aux cashback et newsletters

Si vous voulez rentabiliser vos achats, il existe des systèmes de cashback. En réalisant vos achats, vous récoltez des commissions qui viennent gonfler votre cagnotte. Une fois une certaine somme atteinte, vous pouvez demander le virement sur votre compte bancaire.

Et si vous aimez particulièrement certaines marques, vous avez la possibilité de demander à recevoir les newsletters. Ainsi vous au courant des actualités des marques et des diverses offres pour le black friday. La marque vous proposera également quelques bons plans et promotions réservés à ses clients. Pour ne pas être envahi de mails promotionnels, il suffit de créer une boîte spécialement conçue pour recevoir uniquement les mails des sites internet commerciaux. Ainsi, vous vous rendez quand vous voulez sur cette boîte mail afin de consulter ces offres sans toutefois être noyé sous les incitations.

À vos souris ! Le black friday est la journée à ne pas louper pour être sûr de faire de bonnes affaires. Ne loupez plus les prix complètement déments et les promotions incroyables.