Offrez-vous un séjour de rêve durant le Black Friday

Comment bien préparer votre voyage en amont du Black Friday

Afin d'être sûrs de recevoir les meilleures offres voyage pour le Black Friday, ne manquez pas de vous inscrire aux différentes newsletters de voyagistes pratiquant des réductions avantageuses comme Booking, Expedia et d'autres plateformes. Vous serez ainsi notifiés en avant-première des promotions ayant lieu le jour du Black Friday.

Par ailleurs, en amont du Black Friday, pensez à vous faire une liste des hébergements et des destinations qui vous intéressent. Dans cette optique, vous pouvez utiliser des comparateurs de prix comme Trivago, Skyscanner ou encore Kayak, afin de vous faire une idée des tarifs habituels, comparés aux prix cassés du Black Friday. Une bonne astuce pour reconnaître les bonnes affaires !

Comment faire encore plus d'économies durant le Black Friday pour vos voyages ?

Il existe différentes astuces pour faire des économies encore plus avantageuses au cours du Black Friday, et partir en vacances sans trop mettre la main à la poche. Commencez par vous renseigner sur les contrats de vos cartes de crédit : certaines offrent des réductions supplémentaires pour des achats effectués lors du Black Friday. Elles peuvent également doubler vos points de fidélité ou vos miles.

Un conseil : le jour J, levez-vous de bonne heure, car certaines offres apparaissent très tôt le matin. D'autres, a contrario, sont affichées tard le soir. En d'autres termes, soyez à l'affût ! Pensez également à prendre des offres de voyage avec annulation gratuite. De cette manière, si vous trouvez une offre plus avantageuse (ou si simplement vous ne pouvez plus partir), vous pourrez annuler sans frais.

Réservez sur Voyage Privé au cours du Black Friday

Saviez-vous que vous pouviez vous inscrire directement sur le site de Voyage Privé, en anticipé, pour bénéficier d'offres exclusives le jour du Black Friday ? De cette façon, vous maximisez vos chances de trouver un séjour qui vous convienne, à prix mini !

En effet, Voyage Privé propose une vaste palette de séjours haut de gamme faisant l'objet de grandes réductions le jour du Black Friday. Soyez notamment attentifs aux offres de dernière minute, qui sont parfois redoutablement avantageuses. Vous trouverez ainsi un large choix d'options aux quatre coins du globe (Europe, Asie, Amérique du Sud...), y compris des forfaits combinant hôtels de luxe, vols et activités.

Vous pouvez comparer les offres entre différents voyagistes, le jour du Black Friday afin d'être sûrs d'opter pour l'option la plus avantageuse. Néanmoins, sachez que le prix ne fait pas tout ! Pensez à bien vérifier les options proposées par les opérateurs, car certaines, par exemple, n'incluent pas le vol (qui peut s'avérer très onéreux). En outre, sachez que plus vous serez flexibles sur vos dates de voyage, plus vous aurez de chances de trouver un séjour qui rentre dans votre budget.

Vous avez à présent toutes les clés en main pour réserver votre séjour au meilleur qualité-prix lors du Black Friday !