Optez pour l’avenir en roulant électrique

En termes de voiture électrique, la dernière version de la Nissan LEAF sortie en début d'année est d'ailleurs un exemple récent des plus concrets. Ainsi, parmi ses nouveaux atouts figure une autonomie renforcée par rapport à l'ancienne version, qui était déjà le véhicule électrique le plus vendue au monde. Désormais, à l'aide d'une seule charge, l'autonomie de Nissan Leaf peut durer jusqu'à 378km, selon les dernières homologations en vigueur. Et si vous êtes pressés, vous avez la possibilité d'effectuer une recharge rapide à 80% en seulement 60 minutes dans les 700 bornes dédiées à ce dispositif à travers le territoire.

Des caractéristiques pour améliorer l'effort de conduite



Outre la progression de l'autonomie, qui est d'une importance notable, la Nissan LEAF présente d'autres évolutions intéressantes comme la technologie ProPILOT. Cette dernière aide à la conduite sur voie rapide avec la capacité de s'arrêter ou de démarrer seule dans les embouteillages ! Pour sa part, ProPILOT Park permet de garer la Nissan Leaf en épis ou en bataille en pressant un simple bouton, fini les torticolis. Enfin et sans être exhaustif, les dimensions de la Nissan Leaf ont tout d'une berline familiale avec en prime un coffre plus grand que la version précédente. Alors, n'attendez plus pour commander.