Optim’Eni, le service qui aide les entreprises à piloter leur consommation énergétique

C'est le dernier né des services dans la palette du fournisseur alternatif Eni. Lancée fin 2017, l'offre Optim'Eni vise à aider les entreprises à piloter leur consommation énergétique pour maîtriser ainsi leur budget comme d'ailleurs leur empreinte environnementale. De fait, pour se distinguer sur le très concurrentiel marché de l'énergie, le groupe italien, qui compte un million de clients en France, ne mise pas que sur les prix : il se positionne de plus en plus comme un acteur global de la fourniture d'énergie et de services énergétiques. Avec Optim'Eni, la dimension de conseil vient s'ajouter à son offre.

Une plateforme en ligne

En clair, en souscrivant à ce service, les entreprises accèdent à une plateforme en ligne qui permet de suivre, quasiment en temps réel, leur consommation de gaz et/ou d'électricité et leur budget. Un dépassement ? Le client en est immédiatement notifié. Pour le gaz, il reçoit des alertes, par e-mail, en cas de dépassement des seuils de consommation. Pour l'électricité, il est alerté en cas de dépassement des seuils de consommation mais aussi en cas de dépassement de la puissance souscrite. Dernière étape, mais pas la moindre, à l'issue d'un an, l'énergéticien envoie au client un rapport annuel, et en fonction du bilan de sa consommation, le conseille en proposant un éventuel ajustement du contrat pour optimiser sa son budget.

Une vision multisite

Les entreprises peuvent bénéficier du service Optim'Eni qu'elles soient monosite ou multisite. Pour celles qui disposent de plusieurs sites, le service leur permet d'avoir une vision globale de l'état de consommation et du budget de l'ensemble des sites suivis. Il permet également de comparer la consommation entre leurs différents sites et sur différentes périodes. De plus, toutes les données présentes sur cette plateforme sont téléchargeables, afin de permettre une exploitation facile de ces données par les utilisateurs.

Détecter les anomalies

Autre avantage, suivre sa consommation énergétique et bénéficier d'un bilan permet en outre de détecter des anomalies puis mettre en place des actions correctives telles que la réalisation d'audit ou de travaux de rénovation énergétique. Et pour ce faire, Eni a conçu pour ses clients ou prospectsprofessionnels, une prime, baptisée Prim'Eni, qui vise à subventionner tout ou partie des travaux de rénovation des installations. Une manière de donner aux clients un coup de pouce supplémentaire pour mieux maîtriser leur facture énergétique...

Pour en savoir plus, découvrez toutes les explications ici.