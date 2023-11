Organisez votre prochain séminaire à Lyon

Une ville aisément accessible

Les séminaires organisés par les plus grandes entreprises ont l'habitude de réunir des collaborateurs venant des quatre coins de la France, voire peut-être même de l'étranger. Il est donc important que la ville choisie leur soit facilement accessible. Lyon possède tout d'abord une situation géographique avantageuse. Elle se situe non loin des plus grandes agglomérations du pays (Paris et Marseille notamment) et d'Europe (Milan, Zurich, Francfort, etc.). La ville est également desservie par de nombreux moyens de transport. Vous pourrez ainsi vous y rendre en voiture, via le réseau autoroutier, en train et arriver à Part-Dieu ou à Perrache, et même en avion avec l'aéroport international Saint-Exupéry.

À l'intérieur de l'agglomération, vos déplacements seront également facilités. Pour vous rendre d'un lieu à un autre, plusieurs options s'offrent à vous. Vous disposez de nombreux transports en commun et de taxis. Vous pourrez aussi envisager de louer une voiture, une fois sur place. Lyon propose des conditions de circulation automobile largement plus favorables que dans les autres grandes villes françaises. De plus, vous y trouverez de nombreux parkings.

Maintenant que vous avez choisi d'organiser votre prochain séminaire à Lyon, place à la location d'une salle de séminaire !

De nombreux lieux adaptés

Avant toute chose, il semble important de rappeler les principales caractéristiques d'un lieu devant accueillir un séminaire. De tels rassemblements ont pour objectif majeur de renforcer la cohésion entre les collaborateurs. Le lieu choisi devra donc favoriser la communication et la collaboration entre les individus. Tous devront donc être rassemblés dans un même espace, sans possibilité de se mettre en retrait. Dans l'idéal, la salle choisie devra également se situer assez loin des distractions quotidiennes pour que chacun conserve une concentration maximale.

Quels que soient la taille de votre société et le budget consacré à votre événement, vous trouverez forcément un lieu capable d'accueillir vos équipes dans de parfaites conditions ! Renseignez-vous, par exemple, au sujet de "La Sucrière" située au cœur du quartier dynamique de Confluence, de l'hôtel 5 étoiles "La Cour des Loges" niché dans le vieux-Lyon ou encore de "Montchat" et son sublime château du XVIe siècle adossé à un vaste parc de 3 800 m2.

Des activités pour se détendre

Pour créer ou raviver l'esprit d'équipe dans votre entreprise, un séminaire doit proposer des activités adaptées. Celles-ci ne dépendent pas directement du cadre de vie, mais plus exactement de la diversité et de la disponibilité des activités locales. En ce domaine, Lyon possède une solide avance sur la majorité des villes françaises. Il vous sera donc possible d'y allier travail et détente !

Parmi les animations les plus attractives du moment, on retrouve notamment :

la visite des quartiers typiques et de leurs monuments renommés (l'incontournable Vieux Lyon, le quartier Confluence, la place Bellecour, Notre-Dame-de-Fourvière, etc.)

l'organisation d'une soirée privative au musée d'art contemporain

la découverte des nombreux espaces de verdure et plus particulièrement du Parc de la Tête d'or

les randonnées en péniche, la pratique du jet-ski et dans d'autres activités nautiques à faire sur le Rhône et la Saône

la détente à la montagne dans les stations de ski les plus réputées situées à moins de deux heures de Lyon

Une incomparable gastronomie

Enfin, comment serait-il possible de vanter les mérites et les atouts de l'agglomération lyonnaise sans évoquer la gastronomie locale ? Vous n'ignorez sans doute pas que la ville possède le titre honorifique de capitale mondiale de la gastronomie. Une fois sur place, vous constaterez rapidement que cette réputation n'est pas usurpée !

La tenue d'un séminaire à Lyon doit aussi être l'occasion d'un voyage culinaire. Que cela soit dans un petit bouchon de la vieille ville ou dans le restaurant d'un grand chef étoilé, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur des spécialités telles que la rosette de Lyon, le tablier de sapeur, la cervelle de canut (fromage blanc aux fines herbes), les quenelles sauce Nantua, les Ballotins de coussins ou encore la tarte aux pralines roses.

La région est également une zone viticole particulièrement active. Si vous êtes amateur de bons vins, n'hésitez donc pas à visiter les vignobles locaux pour découvrir (et déguster) les productions locales dont la réputation a largement dépassé les frontières nationales.