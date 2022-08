Où trouver le meilleur agrégateur SCPI ?

À quoi sert un agrégateur SCPI ?

Un agrégateur SCPI permet une visibilité de son portefeuille SCPI

Afin de se constituer un portefeuille SCPI sur-mesure, il faut en posséder au moins trois. Les SCPI sont certes des produits d'épargne mutualisés par définition, mais mixer plusieurs SCPI de rendement permet de renforcer cette mutualisation. Grâce à un agrégateur SCPI, toutes les SCPI sont compliées pour donner une visibilité totale à son portefeuille.

Il s'agit par exemple d'analyser la typologie d'actifs de son portefeuille SCPI (bureaux, murs de commerces, entrepôts, locaux d'activités, immobilier en lien avec la santé et l'éducation, murs d'hôtels, immobilier touristique et immobilier d'habitation). Un agrégateur SCPI permet aussi de voir d'un seul coup d'œil dans quelles zones géographiques sont situés les actifs composant le parc immobilier de chaque SCPI que l'on possède (France : Paris, région parisienne, région, mais aussi zone euro et reste du continent européen).

Un agrégateur SCPI permet d'effectuer des simulations SCPI

Afin de tester son portefeuille SCPI et de savoir quelles nouvelles SCPI il serait judicieux d'acheter, un agrégateur SCPI offre la possibilité aux investisseurs d'effectuer des simulations SCPI. Ainsi, pour un investisseur détenant trop de SCPI France, il est intéressant de savoir à quoi ressemblerait son portefeuille SCPI avec davantage de SCPI européennes.

L'immensité du choix de SCPI et des portefeuilles SCPI conduit à des résultats parfois surprenants mais toujours utiles. L'idée d'un agrégateur SCPI est de parvenir à se constituer un portefeuille SCPI sur-mesure répondant parfaitement à ses attentes.

Quels sont les principaux éléments compilables dans un agrégateur SCPI ?

La performance de son portefeuille SCPI

Les meilleures SCPI de rendement rapportent autour de 6 % nets par an. Un agrégateur SCPI permet de dépasser la barre des 6 % nets de rendement par an en ne plaçant son argent que sur les quatre meilleures SCPI. Investir son argent dans les quatre meilleures SCPI revient à augmenter son pouvoir d'achat ce qui est loin d'être le cas les détenteurs de contrats d'assurance-vie en fonds euros.

La typologie des actifs composant son portefeuille SCPI

Comme précisé plus haut, il existe de nombreuses typologies d'actifs. Parmi celles en vogue actuellement figurent à la fois l'immobilier logistique et l'immobilier de la santé. Ainsi, la SCPI Activimmo, gérée par Alderan, a rapporté 6,02 % à ses associés l'an dernier.

L'immobilier de la santé est également une valeur sûre du monde des SCPI avec la SCPI Pierval Santé, gérée par Euryale Asset Management.

La localisation des actifs composant les SCPI de rendement de son portefeuille SCPI

Ici encore, il importe de mixer ses SCPI de rendement afin d'en acheter à la fois en France mais aussi en zone euro et dans le reste du continent. S'agissant, des SCPI France, la SCPI Vendôme Régions, gérée par Norma Capital, a rapporté 5,91 % à ses associés en 2021.

Concernant les SCPI européennes, notons le parcours sans faute de la SCPI Eurovalys, gérée par Advenis Real Estate Investment Management, spécialisée dans les bureaux allemands et celui de la SCPI Sofidy Europe Invest, gérée par Sofidy, qui possède des immeubles dans plusieurs pays européens.

Où trouver le meilleur agrégateur SCPI ?

Sur un site spécialisé dans la distribution de parts de SCPI de rendement

Les agrégateur SCPI se trouvent sur les sites des distributeurs de parts de SCPI. Cela est logique vu que ces professionnels ne font que ce métier. Afin d'utiliser un agrégateur SCPI, il faut, soit avoir déjà acheté des SCPI via le site Internet considéré, soit envisager de le faire.

Comme il existe des différences entre les agrégateurs SCPI proposés par les spécialistes des SCPI, il est fondamental de bien se renseigner avant de choisir son agrégateur SCPI.

Sur le site Internet de La Centrale des SCPI

À l'image du tableau de bord d'un voiture, un agrégateur SCPI permet de piloter son portefeuille SCPI en en tirant le meilleur parti. C'est un outil très précieux permettant de vérifier à la fois l'augmentation de son patrimoine et celui de ses dividendes SCPI.

Investir son argent en SCPI de rendement est la solution sine qua non pour éviter des fins de mois difficiles. Comme il est possible de placer son argent en SCPI avec quelques milliers d'euros, investir dans les meilleures SCPI est à la portée du plus grand nombre.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.