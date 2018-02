Outil de publication d'une annonce légale

La publication en ligne, l'idéal pour les annonces légales

Le plus simple aujourd'hui, est de procéder à la publication de l'annonce légale en ligne. La majorité des journaux d'annonces légales, s'il s'agit bien de journaux officiellement habilités par l'État, proposent de faire cette publication en ligne.

Il suffit alors de compléter un formulaire avec les informations obligatoires de l'annonce légale dont : le nom de l'entreprise, son activité, son statut juridique (SARL ou SASU par exemple), son capital social, son siège social, ou encore le RCS dans lequel elle est enregistrée. Il peut s'agir d'une création d'entreprise, d'une modification des statuts, d'un changement de siège social ou encore d'une liquidation de société.

La publication en ligne permet d'obtenir immédiatement une attestation de parution, nécessaire dans le cadre de la poursuite de procédures administratives. Généralement envoyée par mail, une version papier de l'attestation est jointe plus tard à l'exemplaire du journal envoyé à l'entreprise par courrier.

Les services proposés par les journaux d'annonces légales

Afin d'éviter toutes erreurs, plusieurs journaux proposent aux entreprises des services de rédaction ou de relecture des annonces légales.

Les formulaires pré-remplis constituent une version gratuite de cette aide à la rédaction et guident la personne en charge de la rédaction de l'annonce légale. Le paiement se fait ensuite en ligne, rapidement.

Les prix pratiqués par les journaux d'annonces légales

Le tarif d'une publication d'une annonce légale peut varier selon le journal d'annonces légales choisit. Ainsi, dans le but de profiter du meilleur tarif, la réalisation de devis est une étape primordiale.

Les devis de publication peuvent être faits en ligne, au moment de la rédaction de l'annonce sur le site choisit. Le tarif s'affichant avant la validation de la publication de l'annonce légale, il est toujours possible de se rétracter et de se tourner vers un autre journal pour bénéficier d'un prix plus avantageux.

Dans le cadre d'une constitution de SARL ou de SASU, le tarif habituel est situé entre 100 et 200 euros.

Les informations concernant les sites des journaux d'annonces légales peuvent être regroupées sur d'autres sites ou forums sur lesquels des entrepreneurs échangent leurs expériences. Attention toutefois à veiller à ce que le journal choisit soit non seulement habilité par l'État, mais aussi situé dans le même département fiscal de la société qui souhaite publier son annonce légale.