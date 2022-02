Pourquoi acheter des parts de SCPI pour préparer sa retraite ?

Pourquoi choisir la SCPI pour sa retraite ?

Le fonctionnement d'une SCPI est simple. Elle permet d'investir dans un grand parc immobilier, d'en percevoir les loyers tout en déléguant la gestion à une société agrée par l'Autorité des Marchés Financiers. En achetant des parts de SCPI vous pouvez profiter pleinement de votre retraite car vous n'aurez :

Pas de recherche de bien ou des locataires

Pas de passage chez le notaire

Pas de travaux à effectuer

Pas de taxe foncière, d'assurance ou de charges de copropriété à payer

Pas de squatteurs ni de dégradations

Beaucoup plus avantageux que l'achat d'un appartement locatif et bien plus rentable qu'une assurance-vie en fonds euros, les SCPI de rendement permettent d'augmenter grandement votre pouvoir d'achat à la retraite. Les meilleures SCPI distribuent plus de 6% à leurs associés.

Les SCPI de rendement ouvrent également les portes de marchés difficilement accessibles en direct comme l'immobilier de bureaux, de commerces, de logistique et de santé en France ou à l'étranger. Une véritable aubaine pour diversifier sereinement son patrimoine.

A quel moment acheter des SCPI pour sa retraite ?

L'accessibilité et la simplicité de gestion du placement SCPI font que tout le monde peut investir en SCPI pour sa retraite. En fonction de l'âge et de la situation de l'investisseur, il existe cependant plusieurs stratégies patrimoniales.

Préparer sa retraite lorsqu'on a 30 ans :

Pour préparer sa retraite lorsque l'on est actif, il est recommandé d'acheter des parts de SCPI à crédit. La constitution d'un patrimoine permettra de se créer des revenus complémentaires pour sa retraite. L'avantage d'acheter des parts de SCPI à crédit est qu'une partie de la mensualité d'emprunt est remboursée par les loyers des SCPI. L'effort d'épargne à la charge de l'investisseur est donc très faible.

Ce montage permet également d'optimiser la fiscalité des SCPI car 100% des intérêts d'emprunt, des frais assurances et des frais de dossier sont à déduire des revenus perçus lors de sa déclaration d'impôt.

L'astuce de La Centrale des SCPI : « Nous recommandons à nos clients qui nous appellent au 01.44.56.00.23 de privilégier des durées longues pour leur crédit SCPI. Cela permet de maximiser l'effet de levier et donc de minimiser l'effort d'épargne. Notre service financement peut même proposer des crédits SCPI de 25 ans. »

Préparer sa retraite lorsqu'on a 50 ans :

Lorsque l'on a 50 ans, la stratégie recommandée par les experts pour préparer sereinement sa retraite est la SCPI en démembrement temporaire de propriété.

Le principe est simple : en achetant la nue-propriété temporaire des parts de SCPI, l'investisseur ne perçoit aucun revenu mais profite d'une décote sur le prix de la part selon la durée de démembrement voulue. Cette décote peut dépasser 35% sur 10 ans pour les meilleures SCPI à acheter en démembrement.

Durant la durée du démembrement, le nu-propriétaire n'est soumis ni à l'impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux, ni à l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Cet investissement n'aura donc aucun impact sur votre fiscalité.

L'astuce de La Centrale des SCPI : « Pour optimiser l'achat de parts de SCPI en démembrement, nous conseillons de faire coïncider la durée du démembrement avec le moment du départ à la retraite. Cela permet de contrer immédiatement une baisse de revenus. D'ailleurs le classement des meilleures SCPI en démembrement 2022 est disponible sur www.centraledesscpi.com. »

Augmenter ses revenus de retraite lorsqu'on à 65 ans :

Une fois à la retraite, le besoin de revenus complémentaire est immédiat. Pour cela, il faut privilégier l'achat de parts de SCPI au comptant. Les loyers générés par les parts de SCPI de rendement vont alors compléter la pension de retraite de manière bien plus efficace qu'une assurance vie en fonds en euros.

Sans aucun souci de gestion, les revenus de SCPI permettront ainsi de profiter pleinement de sa retraite.

L'astuce de La Centrale des SCPI : « Une fois à la retraite, réaliser un rachat de son assurance vie en fonds en euros qui ne rapporte plus pour investir en parts de SCPI est une solution à envisager. A titre de comparaison, les rendements moyens des fonds en euros ne comblent pas l'inflation alors que les meilleures SCPI rapportent jusqu'à 6% net.»

Pour que vous ne vous trompiez dans la préparation du passage à la retraite, les experts de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), joignables au 01.44.56.00.23 vous accompagnent gratuitement vers le meilleur montage de SCPI. A tout âge, la SCPI de rendement est le moyen à privilégier pour augmenter son pouvoir d'achat à la retraite. Investir en SCPI permet de pallier une baisse de revenus retraite significatives en se créant des revenus complémentaires solides.

« Comment seront faites les prochaines réformes retraites ? Personne ne peut les anticiper ou même vous garantir des revenus suffisants lors de votre passage à la retraite. Pour ne plus y penser, plus d'un million de Français ont déjà investis en SCPI pour s'octroyer la retraite qu'ils méritent. » conclut Lionel Benhamou, associé fondateur de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), premier comparateur de SCPI du marché.



Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.