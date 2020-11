Pourquoi investir dans l’immobilier d’ultra-luxe durable  ?

Qu'est-ce que l'immobilier d'ultra luxe durable ?

L'immobilier d'ultra-luxe durable allie tout le confort et le prestige de l'immobilier de luxe combiné aux solutions les plus écologiques et durables du moment. En d'autres termes, l'agence PureConcept propose à ses clients des logements de prestige, haut de gamme et luxueux, qui respectent l'environnement. Pour cela, l'ultra-luxe durable utilise des matériaux écologiques et économes en ressources, des systèmes innovants et une architecture spécifique. Le tout, pour proposer des habitats harmonieux qui allient luxe et écoresponsabilité. Car oui, il est tout à fait possible d'avoir une maison de luxe durable et responsable ! Et dans ce domaine, la demande est en pleine expansion. Aujourd'hui, la lumière naturelle, les végétaux, les matériaux durables et le recyclage ont la cote auprès des ménages les plus aisés.

Un investissement qui change l'image du luxe

Il est courant d'associer le luxe à une consommation à outrance, au gaspillage, aux caprices lourds en conséquence pour la planète... L'industrie du luxe souffre véritablement d'une mauvaise image auprès du grand public. Pourtant, les entreprises spécialisées dans le domaine du luxe tendent à proposer des solutions plus écoresponsables à leurs clients. C'est en tous les cas ce que proposent les sociétés d'immobilier d'ultra luxe durable.

Investir dans ce domaine, c'est soutenir les cabinets d'architecture qui montrent un véritable intérêt pour les questions écologiques et environnementales. C'est aussi soutenir le travail de professionnels qui œuvrent chaque jour à réduire l'impact du domaine immobilier de luxe sur la nature. Les ménages les plus aisés montrent un réel intérêt pour ces enjeux et sont de plus en plus nombreux à solliciter les services des cabinets d'immobilier d'ultra-luxe durable. Ils contribuent à changer l'image du luxe !

Utiliser des matériaux écologiques en priorité

L'immobilier d'ultra-luxe durable mise sur les matériaux écologiques et économes en ressources. C'est ce qui fait sa spécificité et son succès. Si les matières nobles suscitent toujours un certain intérêt, les amateurs de luxe sont davantage attirés par le recyclage et la récupération. Et le prix de ces matériaux est parfois très élevé ! C'est l'origine des matériaux qui prime, tout comme ses caractéristiques : non toxiques, locaux, naturels... Ces matières premières sont très recherchées et très prisées des amateurs de luxe, qui souhaitent plus que jamais les intégrer à leurs logements.

Les matériaux écologiques ont un caractère rustique, authentique et chaleureux qui manque à certaines maisons de luxe, froides et impersonnelles. L'argile, la pierre, le chaume... Ces matières viennent compléter le bois, matériaux écologiques par nature. Aujourd'hui, l'immobilier du luxe mise sur des designs uniques et des solutions capables de se plier aux contraintes écologiques. Les habitations d'ultra-luxe durable sont de véritables innovations à elles seules et elles séduisent par leur caractère.

Un défi quotidien : combiner la modernité et la durabilité

Les entreprises en charge de la création de demeures d'ultra-luxe durable relèvent chaque jour un défi de grande importance. Celui d'allier la modernité à la durabilité. Les constructions modernes se voient souvent reprocher leur manque de durabilité et leur obsolescence rapide. Ce n'est pas le cas des logements d'ultra-luxe durable. La jeune génération souhaite aujourd'hui bénéficier de matériaux solides, robustes et durables, en plus d'être responsables et économes. Pour cela, ils sont prêts à payer le prix juste. De même, ils n'ont pas peur de dépenser plus d'argent pour s'offrir les services des entreprises engagées dans une démarche écoresponsable et sociale.

Ainsi, la jeune génération préfère payer une maison plus cher si elle apporte une réponse durable aux problèmes environnementaux. On voit de plus en plus de bio-maisons et de bio-villas émerger grâce aux entreprises d'immobilier ultra-luxe durable telles que PureConcept. En France et dans le reste du monde, ces habitations représentent une façon de plus d'œuvrer pour le bien de la planète. Tout en faisant bénéficier leurs propriétaires de matériaux aussi solides que durables.

Miser sur l'avenir de l'architecture

Certaines tendances s'imposent dans le domaine de l'architecture privée. C'est le cas de la tendance éco-énergétique « net zéro », qui se rapproche du concept de « zéro déchet ». Pour les bâtiments, l'enjeu est de produire au moins autant d'énergie qu'ils en consomment. De façon à être autosuffisants en énergie et potentiellement d'alimenter des bâtiments annexes. Les ingénieurs, les urbanistes et les architectes travaillent dans ce sens, depuis les premières phases de conception des habitations jusqu'à leur finalisation. L'immobilier d'ultra-luxe durable permet donc d'utiliser les éléments (conditions météorologiques, expositions...) pour alimenter les habitations en énergies et profiter au maximum de la lumière naturelle. Le tout, sans se passer du confort des villas les plus modernes. L'ultra-luxe durable allie la modernité à la rusticité, tout en préservant au maximum l'environnement !