Pourquoi investir en SCPI Logistique ?

En quelques années, le secteur de la logistique a connu une véritable révolution. Révélé par la crise sanitaire, la logistique joue un rôle majeur dans les approvisionnements en biens et en services de l’économie toute entière. La demande en immobilier logistique a encore augmenté de 7% en 2021 et ce sont près de 7 milliards d’euros qui y ont été investis. Les rendements sont encore élevés et le potentiel de plus-value bien réel. Comment investir en immobilier logistique ? Le grand public bénéficie d’un moyen extrêmement simple et efficace pour investir dans l’immobilier logistique et le e-commerce, la SCPI de rendement, et plus particulièrement, les SCPI Logistique. Découvrons les incroyables atouts des SCPI Logistiques pour placer son argent.