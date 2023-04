Pros.delubac : L’offre bancaire des professionnels

Denis Meilhon, Directeur Genéral du département Banque des Entreprises, des Professionnels et des Associations, répond à ces questions.

Pourquoi avoir lancé une offre bancaire dédiée aux pros ?

Nous avions constaté que les particuliers et les entreprises étaient plutôt bien servis en matière d'offre bancaire. En revanche, ce n'était pas le cas pour les professionnels qui ont besoin d'un accompagnement spécifique sur leur activité comme sur leur patrimoine personnel.

Les dirigeants de ces entreprises, souvent unipersonnelles ou dotées d'équipes réduites, manquent de temps, de moyens humains et d'outils de gestion pour gérer efficacement leur entreprise. Cela peut freiner leur développement. Elles manquent de résilience financière, surtout en période de crise.

D'un point de vue personnel, étant rarement salarié de leur entreprise, ils ont plus de difficultés à accéder au crédit, doivent préparer plus activement leur retraite et la transmission de leur patrimoine.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés pour Pros.delubac ?

Pros.delubac.com a un double objectif : optimiser le temps des professionnels avec un parcours client optimisé (ouverture de compte simplifiée, outils digitalisés, adresses utiles) et offrir une palette de produits et services adaptée à leurs besoins via des partenariats dédiés.

Les professionnels attendent plus de simplification dans la gestion de leur entreprise. Nous avons donc mis en place des partenariats sur des métiers complémentaires afin qu'ils puissent se consacrer à ce qu'ils savent faire le mieux : leur métier.

Le site est proposé dans un premier temps avec 3 partenaires, spécialistes de l'accompagnement des entreprises en ligne :

Ça Compte Pour Moi : Services de comptabilité

MaTrésorerie : Outil de facturation et de gestion de trésorerie

Lyra : Solutions de paiement en ligne

Nous avons volontairement fait le choix d'une sélection pointue de partenaires. Ils proposent leurs services en ligne et sont reconnus pour la qualité de l'accompagnement de leurs clients. Grâce à Pros.delubac, nos clients professionnels bénéficient en plus d'une offre de bienvenue lors de la souscription de leur contrat.

Découvrez nos partenaires.

Comment l'offre Pros.delubac va-t-elle concurrencer celle des néobanques ?

A la Banque Delubac & Cie, nous avons choisi de mettre le digital au service de l'humain.

Les « banques en ligne » sont formatées pour proposer une approche client 100 % digital. Mais cette vision de notre métier a ses limites. Il faudrait être capable de prévoir tous les cas rencontrés par un professionnel dans le cadre de son activité. Les intelligences artificielles n'en sont pas encore là !

Les clients veulent gagner du temps. Nous leur proposons des outils digitalisés performants afin qu'ils puissent bénéficier d'une autonomie de gestion de leur entreprise.

En revanche, s'ils ont une problématique particulière ou s'ils ont besoin de réponses à leurs questions, ces mêmes professionnels veulent pouvoir parler à un conseiller qui les connaît bien. Chez Delubac Banque des Entreprises, chaque client bénéficie d'un chargé d'affaires dédié qui l'accompagne au quotidien et qu'il peut joindre directement sur son portable professionnel. C'est ce qui fait toute notre différence !

Par ailleurs, ces « banques en ligne », ou « néobanques » comme on les appelle parfois à tort, ne sont pas toujours des établissements de crédit. Lors de la crise du COVID, de nombreux professionnels ont ainsi découvert qu'ils ne pourraient pas souscrire de PGE dans ces établissements ; ces derniers n'étant pas autorisés à distribuer des crédits.

Qu'allez-vous proposer pour accompagner les professionnels ?

Pros.delubac.com propose d'ores et déjà une palette complète de produits et services bancaires, y compris certaines prestations habituellement réservées aux plus grandes entreprises comme l'affacturage avec Delubac Factor.

Pour les aider à optimiser leurs revenus en réduisant la pression fiscale et/ou à préparer leur retraite, nos conseillers patrimoniaux proposent des solutions financières et patrimoniales adaptées à leur situation. Notre connaissance des spécificités des entrepreneurs, nous permet de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine professionnel comme personnel au plus près de leurs besoins. Grâce à nos offres intégrées au sein de la banque, nous pouvons leur offrir le parcours client le plus optimisé possible.

Pour répondre à leur besoin de crédit immobilier, à titre personnel comme professionnel, Pros.delubac propose un simulateur et des calculettes financières (calcul de la durée du crédit, du montant maximum emprunté...). Ils peuvent aussi trouver sur le site tout ce dont ils ont besoin, y compris des adresses utiles au développement de leurs activités.

Découvrez notre simulateur de crédit immobilier

Votre offre bancaire propose-t-elle des tarifs compétitifs ?

Nous avons souhaité proposer une offre tarifaire adaptée aux besoins de chaque professionnel. Notre offre Vision Pro, réservée aux entreprises réalisant moins de 250 000 € HT de chiffre d'affaires (hors clients de Delubac Banque Judiciaire), propose à la fois des tarifs d'entrée de gamme, une offre destinée aux créateurs d'entreprise et une offre premium qui intègre des services plus étendus de monétique.

Avec Pros.delubac.com, les professionnels bénéficient du meilleur de la banque traditionnelle et de la banque en ligne : une offre bancaire digitalisée adaptée à leurs besoins et un accompagnement sur mesure pour les aider à développer leur entreprise comme leur patrimoine personnel.

Découvrez Pros.delubac.com, l'offre bancaire dédiée aux pros de la Banque Delubac & Cie

En savoir sur Delubac Banque des Entreprises