Quelles solutions pour recharger sa voiture électrique en copropriété ?

(Crédits : DR)

Installation de bornes de recharge, de prises domestiques ou renforcées, les solutions pour recharger les voitures électriques au sein d’habitats collectifs et de copropriétés sont multiples et toutes ne sont pas aussi évidentes que les autres. En France, le parc de voitures électriques atteint plus de 200 000 véhicules selon un baromètre Avere-France. Les ventes, qui ont bondi de + 38% en 2019 par rapport à 2018, impliquent nécessairement l’installation de nouveaux points de systèmes de rechargement. Dans le cadre de la Loi sur la transition énergétique, l’Etat s’est fixé un objectif de 7 millions de points de charge publics et privés d’ici 2030.