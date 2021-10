Quels sont les avantages de louer son appartement meublé ?

Le statut de loueur en meublé non professionnel

En louant un ou plusieurs logements meublés, un propriétaire peut relever sous certaines conditions du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Il permet d'être imposé dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Deux options sont possibles en choisissant le régime forfaitaire pour une imposition sur la moitié des loyers seulement, ou le régime réel qui autorise la déduction des charges et l'amortissement des recettes tout en diminuant le montant de l'impôt. Pour bénéficier de ce statut clairement avantageux sur le plan fiscal, il est indispensable d'avoir des recettes locatives inférieures à 23 000 euros par an et ne dépassant pas la moitié de vos revenus globaux. Grâce aux avantages LMNP, les propriétaires peuvent se lancer dans l'investissement locatif dans des conditions optimales.

Un prix au mètre carré plus élevé

Un autre avantage notable de la location meublée pour les propriétaires-bailleurs est de pouvoir proposer un loyer plus élevé pour leur bien. Avec un bail de location meublée, vous pourrez exiger en contrepartie de l'ensemble du mobilier apporté au locataire un loyer dépassant celui qui aurait été exigé en louant le logement vide. La loi prévoit également un dépôt de garantie plus important pour les appartements meublés, équivalent à deux mois de loyer contre un seul mois dans le cas d'un bien vide. Pour réaliser un investissement locatif rentable, le prix du loyer et la vacance locative sont deux éléments importants. Les biens meublés ont l'avantage d'être très recherchés dans les villes étudiantes ou touristiques et sont donc plus faciles à louer.

Amortissement et absence de déficit

Avec le statut de LMNP, la location meublée vous donne accès à la pratique des amortissements. Un pourcentage est déterminé pour chaque partie du bien (le terrain, le toit, les murs, etc.) et la durée d'utilisation, en permettant d'amortir plusieurs milliers d'euros par an en réduisant le montant total des loyers perçus sur lequel vous serez imposé. Cette solution est très intéressante pour faire des économies. Sa relative complexité peut demander de passer par un expert-comptable. Dernier atout, les loueurs en meublé non professionnels ne peuvent pas créer de déficit foncier comme c'est le cas en location vide. Avec les amortissements, la baisse des recettes locatives entraîne une forte diminution de l'impôt.

En matière de statut, de revenus locatifs et de fiscalité, la location meublée possède des avantages non négligeables pour les propriétaires. Si des conditions sont à respecter avec une liste de meubles à fournir, cette solution avantageuse est à recommander pour les personnes souhaitant faire de l'investissement locatif.