Quels sont les métiers qui fonctionnent malgré la crise ?

Les métiers de la santé sous les feux de la rampe

Comme on pouvait s'y attendre, les métiers de la santé, trop longtemps contingentés, sont ceux qui manquent le plus cruellement de personnels et les établissements publics comme privés sont à la recherche de mains d'œuvres qualifiées. À tel point que même les étudiants en médecine ont dû monter au front et participent dans de nombreux services au bon fonctionnement des hôpitaux. Cela n'a pas empêché que, à en croire Glassdoor.com, plus des 15000 emplois liés au secteur de la santé ont été disponibles durant le confinement.

Quant aux métiers connexes tels que ceux ayant trait à l'assistance sociale, ils ont été à l'origine d'environ 1200 créations d'emplois au cours du premier trimestre 2020. Une enquête récente qui a été menée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) concerne près d'une quinzaine de plateformes de recrutement, et elle a permis de constater qu'environ 3500 postes de psychologues ont été pourvus pendant la même période.

BTP : bon an mal an

Il est vrai que beaucoup de chantiers ont dû être stoppés en raison du confinement dû à la crise sanitaire. Mais en général, le secteur du bâtiment a su tirer son épingle du jeu, comparativement à d'autres secteurs. Des entreprises comme https://www.etablissements-laroche.fr continuent à recruter de la main-d'œuvre au cours de cette pandémie. De nombreux électriciens ont été effectivement embauchés. Il en est de même des plombiers et des serruriers. Bref, l'entreprise a recruté dans presque tous les secteurs d'activité. Tous ceux qui manifestent le besoin de faire intervenir un spécialiste dans l'un de ces domaines peuvent prendre contact avec cette entreprise afin de pouvoir programmer leur intervention. Cette entreprise, très connue en France, emploie des personnels qualifiés et propose une garantie de deux ans sur toutes les interventions qu'elle réalise.

Secteur informatique : toujours sur la même lancée

Le secteur informatique est l'un des secteurs les plus dynamiques en France. Selon les chiffres d'Apec.fr, le secteur a connu un accroissement de plus de 15 % en matière de recrutement. Le travail à domicile, qui concerne plus de 5 millions de salariés français, est pour les entreprises la meilleure alternative aux mesures de confinement et a contribué à atteindre ces chiffres records. De plus, le télétravail a obligé les firmes à se réorganiser, ce qui les a amenées à installer ou à rénover leurs parcs informatiques. Pour ce faire, elles ont dû recruter. Une augmentation d'embauche de 30 % a été observée dans la spécialisation du Cloud et de la cybersécurité.

E-commerce : le boom des livraisons

L'e-commerce est en pleine expansion et la crise sanitaire a davantage accentué cette tendance. Les clients, craignant la contamination par le covid19, optent désormais pour les achats en ligne, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui on trouve sur les boutiques en ligne tout ce qu'il est possible d'imaginer. De ce fait, alors que près de 500 millions de colis sont déjà habituellement distribués en France chaque année, à la faveur de la crise les services postaux et les sociétés de livraisons, débordés par l'ampleur de la tâche, ont besoin de toujours plus de personnels pour le tri et la distribution. Selon une étude commanditée par la Fevad en 2019, 36 % des acheteurs en ligne sollicitent un service de livraison à domicile. Et même le secteur de la restauration, covid19 oblige, se tourne vers la livraison à domicile.