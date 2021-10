Quoi de neuf du côté du crédit à la consommation ?

Selon les chiffres publiés par l'Association française des sociétés financières (ASF), après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et un net recul du crédit à la consommation, ce dernier a progressé de + 6,6 % pour 10,8 Milliards € de nouveaux crédits au premier trimestre 2021. Parmi les leaders nationaux du crédit conso, Cetelem propose une large gamme de solutions de financement comprenant le prêt personnel, le prêt à paliers, la LOA et le crédit renouvelable.

Souscription en ligne avec signature électronique, nouvelle application mobile pour gérer ses comptes en toute autonomie, cartes de paiement associées à un crédit renouvelable pour payer dans l'enseigne de son choix... Parce que les modes de consommation sont en perpétuelle évolution, Cetelem étoffe sans cesse sa gamme de produits pour répondre aux vies d'aujourd'hui et aux nouvelles manières de consommer de plus en plus digitales.

Une demande de crédit 100% en ligne jusqu'à la signature

Pendant la crise sanitaire, la signature électronique est devenue indispensable alors que les déplacements étaient fortement limités et le télétravail la règle. Cette nouvelle norme s'est aussi imposée dans les établissements de crédit à la consommation afin de faciliter les démarches de leurs clients. Cetelem par exemple, propose le prêt personnel en ligne à ses clients pour leurs nouveaux crédits. Depuis votre canapé, sur votre tablette ou votre mobile, il est maintenant possible de souscrire à un prêt personnel 100% en ligne. En cas d'accord de principe du crédit, il restera à valider votre contrat, avec la signature électronique grâce à un code reçu par SMS et à télécharger toutes les pièces justificatives nécessaires à l'étude du dossier. Simple et rapide, ce nouveau service permet également d'accélérer l'obtention du prêt puisqu'il n'y a pas de délai d'envoi postal du contrat. De plus, la signature électronique est aussi un procédé écologique, pas besoin d'imprimer votre contrat, il se conservera à vie au format numérique.

La carte Cpay : une nouvelle solution de paiement

Autre nouveauté chez Cetelem, une carte de crédit Cetelem Cpay Mastercard associée à une crédit renouvelable qui vous permet de régler vos achats en France comme à l'étranger dans tous les points de vente et sur les sites internet affiliés au réseau Mastercard. Un imprévu ? Un besoin d'argent de dernière minute ? Le crédit renouvelable met à votre disposition une somme d'argent que vous pouvez utiliser librement et qui se reconstitue au fur et à mesure du remboursement des mensualités. En plus d'être gratuite et unique, elle dispose de nombreux avantages. Rattachée à un crédit renouvelable, elle permet de régler vos dépenses partout, quand et comme vous le voulez. Au moment du paiement, vous avez le choix entre payer au comptant, en plusieurs fois à crédit et selon la mensualité que vous avez choisie lors de la signature de votre contrat

En voyage à l'étranger, cette carte vous permet de retirer des espèces dans tous les distributeurs automatiques. Dépensez l'esprit tranquille, grâce aux garanties incluses dans votre carte de crédit renouvelable. Cette dernière vous permet aussi de bénéficier de la Garantie livraison Internet ainsi que de réductions immédiates, d'offres de remboursement et d'avantages exclusifs dans vos enseignes et sites préférés toute l'année.

Gérez vos comptes au quotidien et en toute autonomie

Ou que vous soyez, surfez sur votre espace personnel grâce à la nouvelle application créée par Cetelem. Baptisée tout simplement Cetelem, elle est gratuite, sécurisée et téléchargeable sur le Play Store de Google et l'App Store d'Apple. Cette application, une fois installée sur le téléphone permet de consulter et de réaliser 24/24 et 7/7 toute une gamme de services. Connectez-vous simplement avec votre identifiant et votre code secret ou bien grâce à votre empreinte digitale pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Une fois l'application ouverte, vous allez pouvoir consulter l'historique des relevés en ligne associés à votre crédit renouvelable Cpay et visualiser en un clic le montant disponible ou déjà utilisé, ainsi que le plafond de votre crédit renouvelable. Consultez également le détail de toutes vos dernières opérations bancaires réalisées avec votre carte de crédit Cpay ainsi que vos prochains prélèvements. Vous pourrez aussi mettre à jour vos coordonnées personnelles, et même simuler et demander un crédit en ligne.

Préparez sereinement votre projet avec le Contrat Projet Cetelem

Cetelem a encore récemment innové en lançant le Contrat Projet Cetelem. Sa particularité ? Ce prêt personnel est associé à des services qui vont faciliter la gestion de votre budget, tout au long de son remboursement. Après une réponse de principe immédiate qui vous permettra d'avancer plus rapidement, vous aurez 30 jours pour réfléchir et annuler sans aucun frais supplémentaire votre demande le cas échéant. Prudence est mère de sureté. Une fois votre crédit accepté, vous avez jusqu'à 3 mois pour bien préparer votre projet et recevoir votre financement. Un simple coup de fil vous permettra d'augmenter ou de diminuer le montant des mensualités que vous devez rembourser. Une dépense imprévue ? Il est possible de mettre en pause vos remboursements en reportant votre mensualité 2 fois par an. Vous avez également la possibilité d'être accompagné à chaque étape de votre projet par un conseiller qui fera le point avec vous chaque année.