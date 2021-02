Reconversion professionnelle : 60 % des Français comptent changer de métier

(Crédits : DR)

En France, la reconversion professionnelle est une idée qui ne manque pas de titiller l’esprit de beaucoup de travailleurs. La grande majorité des salariés à divers postes et secteurs songent de plus en plus à rendre leur tablier actuel, avec l’intention d’en arborer un autre. Et si certains sont déjà à l'affut la moindre opportunité, d’autres quant à eux sont hésitants à sauter le pas et se demandent s’ils font bien de vouloir changer de métier. Tour d’horizon sur la question.