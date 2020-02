Responsable QHSE : formations, missions et perspectives d'évolution

Quelles formations pour devenir responsable QHSE ?

Il existe diverses formations QSE qui permettent de devenir responsable QHSE. Généralement, les personnes qui souhaitent se diriger vers ce métier passent par des écoles de commerce ou d'ingénieur. Il convient d'obtenir son bac et de s'ouvrir aux différentes options : le BTS qualité dans les industries agroalimentaires et les bio-industries ou alors un DUT HSE (hygiène sécurité et environnement). Une fois le bac + 2 en poche, il est possible de continuer dans le but de passer un bac + 5 via ces masters :

Master environnement et sécurité industrielle

Master pro sciences, technologie, santé mention QHSE

Master spécialisé qualité, sécurité, environnement

Master recherche et pro sciences, technologie, santé mention génie des systèmes industriels spécialisé QHSE

De plus, dans le cadre d'une reconversion professionnelle par exemple, il est possible de faire une formation en alternance QSE d'une durée de deux ans. Pour être admis, il faut tout de même avoir certains prérequis comme un Bac + 2 entre autres. Cette formation QSE est l'équivalent d'un master alternance qualité service environnement et offre de nombreux débouchés, avec principalement le métier de responsable QHSE.

Quelles missions doit effectuer le responsable QHSE ?

Le responsable QHSE intervient dans le cadre des réglementations imposées aux entreprises en termes de qualité, de sécurité et d'environnement. Il est donc à la tête d'une équipe chargée d'appliquer les normes. Ses principales missions consistent alors à :

Prévenir les risques potentiels à l'aide d'un plan détaillé

Rechercher la cause des incidents

Trouver des solutions pour limiter les accidents

Favoriser la sécurité des salariés grâce à de nouveaux aménagements

Proposer des formations concernant le développement durable dans les entreprises

Mettre en place une solution de tri des déchets

Contrôler toutes les installations de l'entreprise

Les missions du responsable QHSE sont très variées et nombreuses, c'est pourquoi cette liste n'est pas exhaustive. On note que ce dernier soit veiller à la sécurité, à l'hygiène et à la préservation de l'environnement.

Être responsable QHSE : quelles perspectives d'évolution ?

Un responsable QSE a beaucoup de qualités. En effet, il est très minutieux et observateur. Ainsi, après quelques années d'expérience, il peut prétendre au poste de responsable de ligne de production industrielle, directeur environnement ou bien consultant en qualité. Pour cela, il devra se former pour se spécialiser dans un de ces domaines. Par ailleurs, le responsable QHSE peut décider de quitter l'entreprise pour devenir conseiller technique dans un cabinet conseil, par exemple.