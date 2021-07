Salubrité du Yangtsé : des bénévoles prennent les déchets en main

Le lendemain matin, dès 6 heures, on pouvait voir M. Li, arborant une coiffure à la mode, des tennis et des gants épais, remuer la boue de la berge du fleuve pour ramasser les déchets dont elle était jonchée et les emporter. Seul pour ramasser les immondices, il se souvient avoir passé plus d'une heure à la tâche. À la vue de la berge sans fin, il éprouva le sentiment que sa contribution personnelle serait tout à fait limitée.

Mais cinq mois plus tard, M. Li fut rejoint par un nombre grandissant de ramasseurs de déchets le long du fleuve. Les participants avaient l'impression que chacun d'entre eux était semblable à une petite fourmi : aussi modeste soit la force de chacun, la force collective du groupe est énorme. C'est pourquoi ils se sont baptisés « Les Volontaires des Trois Gorges besogneux comme des fourmis » (en référence au barrage hydroélectrique du même nom sur le Yangtsé - NDLR). Chaque fin de semaine et jour férié voit Yichang attirer plus de 100 bénévoles occupés à ramasser des détritus sur la berge sablonneuse. Nombreux sont également les habitants de la ville à leur faire don de sacs à ordures, de gants, de masques et autres fournitures. Au cours des cinq dernières années, plus de 50 000 « Volontaires des Trois Gorges » ont débarrassé les bords du Yangtsé de plus de 1 000 tonnes de déchets.

Pendant les cinq années de ramassage à ce jour, M. Li estime avoir eu pour principal objectif de laisser la population de Yichang assister aux efforts déployés par les éboueurs volontaires quand les gens passaient près des berges du fleuve, de sorte qu'ils réfléchiraient à deux fois avant de jeter machinalement leurs déchets. Traditionnellement, l'ensemble des services municipaux et des entreprises de la ville participent à des travaux bénévoles, et c'est dans ce cadre qu'ils organisent désormais de façon régulière les candidats au nettoyage des bordures du fleuve. Par ailleurs, les établissements scolaires orientent les élèves vers la campagne de nettoyage au titre de l'action sociale. La prise de conscience environnementale se répand à une telle vitesse que Yichang, aujourd'hui propre et nette, est classée ville nationale civilisée.

Ce qui a impressionné M. Li, c'est la baisse de la quantité de déchets par rapport au passé récent. Une grande part des rejets flotte vers les berges du fleuve selon les marées. Les ramasseurs bénévoles cessent leur travail à marée haute et le reprennent à marée basse. En 2017, une centaine d'entre eux pouvaient enlever en une matinée deux à trois tonnes d'ordures, voire quatre à cinq tonnes. Depuis 2020, il y a moins de déchets grâce à une meilleure prise de conscience, de la part du public, de la protection environnementale. Aujourd'hui, le volume de déchets récupérés est d'environ une tonne par jour, alors qu'il peut être un peu plus élevé dans des lieux situés loin de Yichang.

Zone écologiquement sensible dans la région bordant le Yangtsé, Yichang, avec 232 kilomètres de rives, a pour mission spéciale de maintenir la sécurité environnementale du fleuve, principalement le site des Trois Gorges. Afin de restaurer le couloir écologique le long du segment fluvial correspondant à Yichang, en quatre ans, 134 entreprises chimiques en bordure du fleuve ont été fermées, rénovées, modernisées, relocalisées ou ont vu la nature de leur production transformée.

Dès 2020, les ceintures vertes le long du fleuve ont été restaurées, les quais hors normes déclarés hors la loi, les petites dragues assainies et les casiers d'élevage dans les réserves d'eau totalement interdits. En outre, les interdictions de pêches les plus strictes ont été imposées, et de nombreux bateaux de pêche sont rentrés à quai pour être correctement arrimés cinq mois avant la date prévue.

Les efforts déployés pour nettoyer et protéger le Yangtsé ont été couronnés de succès, comme en témoigne la réapparition de nombreuses espèces de poisson que l'on n'avait pas vues depuis des années.

En 2021, des photos groupées de mamans et de bébés marsouins sans nageoires, louvoyant ensemble dans les eaux du Yangtsé, ont fait le tour de la toile sur les médias sociaux à Yichang. Le marsouin sans nageoires du Yangtsé, baptisé « l'ange souriant », est l'espèce phare de la chaîne écologique du fleuve. En février 2021, 65 espèces animales sauvages, dont le marsouin sans nageoires du Yangtsé, classées jusqu'alors parmi la faune chinoise de deuxième catégorie, ont été promues en première catégorie et placées sous la protection de l'État.

Yang He, un photographe assidu de 63 ans, adore prendre des photos au bord du fleuve. En 2014, il a photographié des marsouins sans nageoires qui avaient jadis disparu de la vue des passants sur les berges. Depuis octobre 2019, il est en mesure de capter différentes scènes de ces animaux nageant dans les eaux fluviales et surfant sur les vagues. Aujourd'hui, au moins deux groupes de marsouins sans nageoires se sont installés dans les lieux et un petit y est né le mois dernier.

Selon les autorités halieutiques locales, le segment fluvial de Yichang présente environ 17 marsouins sans nageoires vivant en deux ou trois groupes. Avant 2015, on n'en comptait que deux ou trois.