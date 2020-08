Se former en immobilier, optez pour les réseaux de mandataires

On parle souvent de réseaux de mandataire immobilier, mais qu'en est-il ? En ce néo-métier consiste-t-il et quels sont les rôles de ces fameux réseaux ?

Principes et avantages du métier de mandataire immobilier

Comme son nom l'indique, le mandataire immobilier va jouer un rôle d'intermédiaire. Lié contractuellement avec une agence ou un réseau immobilier, il aura pour mission de négocier et conclure les différents contrats d'achat, de vente, de location ou de prestations de services, proposer des conseils immobiliers, commerciaux et juridiques ou encore développer son portefeuille de biens immobiliers destinés à la vente.

Contrairement à d'autres professions du secteur, le métier de mandataire immobilier ne requiert pas de diplôme ou de formation initiale précise, ce qui en fait une excellente profession dans le cadre de reconversions professionnelles par exemple.

En ayant des connaissances suffisantes sur le marché immobilier et sa législation en vigueur, ainsi que bien sûr de solides compétences commerciales, vous pourriez tout à fait vous reconvertir en tant que mandataire immobilier.

Cependant, s'il s'agit d'un métier d'indépendant et non de salarié, ce professionnel ne fait pas cavalier seul et intègre la plupart du temps un ou plusieurs réseaux de mandataires immobiliers notamment dans le but de développer son activité.

Pourquoi intégrer un réseau de mandataires immobiliers ?

On compte actuellement entre 50 et 80 réseaux de mandataires immobiliers en France (certains comptant jusqu'à 2000 membres) qui représentent environ 12% du marché national (source : observatoiredelafranchise.fr). Ces réseaux ne cessent de se développer en raison des différents avantages qu'ils offrent à leurs membres :

Le réseau pour acquérir les connaissances indispensables

Si posséder un diplôme académique n'est pas une nécessité pour se lancer dans cette profession, un bon mandataire devra disposer des connaissances relatives à ce secteur d'activité. Intégrer un réseau de mandataires immobiliers vous permettra de bénéficier d'une formation pour acquérir et approfondir les connaissances commerciales, juridiques, communicationnelles et techniques indispensables au bon exercice de votre activité.

Des valeurs communes

Le principe-même du réseau étant de développer des contacts avec des partenaires du même secteur, ce système s'avère donc particulièrement intéressant pour ceux et celles qui souhaitent réaliser leur activité de manière nomade sans être rattachés à une agence physique. Cependant, plus qu'une activité professionnelle les différents membres de ce réseau partagent des idées et valeurs communes dans l'exercice de cette activité (ex : l'innovation). Certains réseaux sont plus focalisés sur des types de biens précis, notamment en raison de leur emplacement géographie, suivant s'ils sont par exemple dans une région touristique, industrielle, etc.

La valorisation de l'activité commerciale

Au-delà de ces connaissances théoriques, ce réseau professionnel va permettre aux mandataires immobiliers de bénéficier également de différents types d'outils aussi bien sur les plans commercial que marketing ou informatique. En étant mandataire dans un réseau spécialisé, vous pourrez également mieux valoriser votre activité commerciale en accédant à différents supports de communication comme des flyers ou cartes de visites, à des espaces dédiés (coworking, salles de réunion) ainsi qu'en recevant des conseils d'autres membres mandataires du réseau. Un réseau est également un excellent moyen pour ses mandataires de faire connaître leurs offres immobilières, celui-ci assurant leur mise en ligne sur de nombreux sites web spécialisés.

Chiffre d'affaire et système de rémunération

En échange de la formation, des outils et de la visibilité apportée par le réseau, le mandataire immobilier rémunère celui-ci de manière mensuelle (sous forme de pack). N'étant pas salarié mais indépendant, il ne va pas gagner un salaire fixe comme le ferait un agent immobilier d'une agence mais toucher une rémunération correspondant à une commission sur chaque contrat conclu.

On estime que le mandataire immobilier touche en moyenne 6% de la valeur de chacune des transactions qu'il réalise. Le magazine Capital indique ainsi qu'un mandataire immobilier touche annuellement un salaire brut entre 50 000 et 75 000 euros.

A noter qu'en tant qu'auto-entrepreneur, le mandataire ne devra pas voir son chiffre d'affaires annuel dépasser 75 000€ sur 2 années consécutives auquel cas son activité basculera dans le régime de l'entreprise individuelle.