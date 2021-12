Star Service, véritable acteur du dernier kilomètre !

C'est un refrain bien connu et souvent entendu ces derniers temps : notre vie va « à 100 à l'heure ». Encore moins supportable dans les grandes villes, ce rythme de vie pousse certains à changer de vie en changeant de cadre. Un exode urbain pointe le bout de son nez. Certaines structures ont décidé - sans attendre l'avènement de la crise sanitaire et en anticipant les besoins des citadins - de proposer aux habitants des villes et des professionnels un service leur permettant de gagner du temps, de l'énergie et de l'efficacité. Celui-ci consiste à effectuer le transport et la livraison de différents types de produits jusqu'à leurs destinataires. Starservice fait partie de ces experts de la logistique urbaine et de la livraison du dernier kilomètre.

Une démarche et un fonctionnement éthiques

Vous avez bien compris que vous faire livrer constituait un gain de temps et d'énergie considérable. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, ce type d'assistance est un luxe dont on peut difficilement se passer une fois qu'on y a goûté. Seulement, vous vous dites peut-être que si ce service est pratique pour vous, il ajoute une dose de carbone, de trafic et de chaos conséquente à la ville. Si c'est le cas, vous pouvez être rassuré(e) : une entreprise comme Starservice met en avant son engagement social, environnemental et sociétal, notamment par le biais d'une flotte de véhicules propres (électriques et gaz naturel). Leurs livraisons se font aussi à pieds et à vélo, avec des tri-porteurs. L'activité se veut donc la plus verte possible, en limitant les nuisances atmosphériques et sonores.

De plus, si les outils utilisés sont propres, l'entreprise s'engage aussi au niveau de sa logistique et de son mode de fonctionnement durable. Cela passe par une coordination raisonnée, avec une optimisation et une mutualisation des tournées.

Des prestations diverses et une expertise polyvalente

Une des forces de la société Starservice est d'être un réel soutien logistique pour les particuliers comme pour les professionnels. Experte de la livraison du dernier kilomètre, elle effectue notamment la livraison de courses et de produits alimentaires aux particuliers. Mais son activité ne résume pas à cela.

Pour le compte des professionnels du secteur, Starservice propose la livraison sous température dirigée de produits alimentaires : restauration, restauration collective, industriels de l'agro-alimentaire, traiteurs, pâtisseries, etc.

Dans le même respect des normes d'hygiène, de transport et de sécurité, elle opère aussi le transport et la livraison de produits de santé. Ainsi, vous recevez vos traitements chez vous, lors d'une hospitalisation à domicile, par exemple. Il s'agit aussi du transport de prélèvements biologiques entre laboratoires, de médicaments pour l'industrie pharmaceutique, ou encore de produits vétérinaires.

Histoire d'offrir un service complet, Starservice prend aussi en charge la livraison de pièces auto de rechange.

Des services ergonomiques

L'offre est sur-mesure. Voilà l'argument principal du service offert. Ces professionnels de la livraison s'adaptent au mieux à vos contraintes et exigences. Le respect des engagements est aussi l'un des fondements de Starservice.

Outre une grande fiabilité, les services proposés sont particulièrement pratiques : les parcours de livraison sont 100 % digitalisés, ce qui permet une expérience utilisateur intuitive et un suivi en temps réel de sa commande. Rassurant et transparent !

La flexibilité du service est totale. Vos livraisons sont effectuées en une heure, le jour même, sur rendez-vous, en J+1, le soir, les week-ends et dans toute la France.

Enfin, à l'heure de l'ubérisation de la société et du marché du travail, Starservice a décidé de prendre le contrepied de cette tendance. La quasi-totalité des 4 400 salariés engagés dans l'aventure est en CDI (95 %). Cela a pour effet d'offrir un service efficace, grâce à des équipes formées, fidélisées et qui vous garantissent une qualité de service haut de gamme.