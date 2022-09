TAKAGREEN, la plateforme de mise en relation entre fournisseur de solutions éco-responsables et acheteurs

Takagreen c'est une start-up lyonnaise, créée en 2018, qui est partie du constat qu'il existait d'un côté un nombre croissant d'entreprises proposant des offres de produits et services responsables et innovants, et de l'autre des organisations souhaitant accélérer leur transition écologique. Il ne manquait qu'un trait d'union pour favoriser ce rapprochement : Takagreen est née de cette volonté de donner de la visibilité aux solutions existantes et de faciliter la mise en relation entre professionnels.

Après plusieurs années à accompagner les organisations dans leur démarche RSE par le conseil et la préconisation de solutions, Takagreen gagne en agilité en remplaçant le conseil par une mise en relation digitalisée. Cette plateforme référence une multitude de fournisseurs d'offres éco-responsables présents sur le territoire Européen regroupés en 24 thématiques clés (ex : performance énergétique, gestion des déchets, mobilité durable, achats responsables...). En rejoignant la communauté Takagreen, ces acteurs bénéficient d'une visibilité accrue de leurs solutions et de mises en relation qualifiées par la réception d'appels à projets d'acheteurs. Takagreen propose deux offres de services en ligne pour les acheteurs :

- Dépôt gratuit d'appels à projets et réception de devis de plusieurs fournisseurs

- Recherche de fournisseurs locaux classés par thématiques

Takagreen partage une vision : celle de mettre l'Homme et le Planète au cœur de son activité. L'entreprise œuvre en faveur de la transition écologique en étant orientée solutions avec un sens prononcé pour l'innovation et le partage. Takagreen vous attend sur sa plateforme pour vous permettre de trouver des solutions concrètes et ainsi agir à votre échelle pour la préservation de

l'environnement.