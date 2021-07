Thérapie en ligne de La Clinique E-Santé : Quelle efficacité ?

Visioconférences, emails, messages audios, messages vocaux, plateformes en ligne, applications mobiles..consulter un professionnel de santé n'a jamais été aussi simple qu'en 2021 et pour cause : la french tech s'empresse de conquérir le marché de la santé, sur-sollicité ces derniers mois. Pour la santé mentale, même constat : non seulement les géants américains de la psychologie en ligne comme Betterhelp et Talkspace traversent nos frontières pour s'étendre en Europe, mais quelques entreprises françaises telles qu'Happineo et la clinique E-santé semblent connaître une ascension fulgurante.

Christèle Albaret, psychosociologue et fondatrice de la clinique E-santé, une clinique de psychologie entièrement numérisée, fait le point sur la situation : "La thérapie en ligne n'est pas une innovation : elle existe depuis plus de 20 ans aux Etats-Unis et y est même réglementée. L'innovation réside dans le format et dans les protocoles thérapeutiques adaptés aux divers moyens de communication proposés. Les avantages de ce format 100% en ligne sont multiples, il y a en effet une sorte d'effet de désinhibition : l'écran, quel qu'il soit, permet une rencontre moins brutale entre le psychologue et son patient, le patient se sent plus à l'aise pour discuter de choses qui le font souffrir. Certaines expériences sont parfois impossibles à exprimer par la parole, d'où le bienfait de l'écrit dans les thérapies"

"C'est du devoir du psychologue d'évaluer la possibilité, ou non, d'effectuer une thérapie en ligne"

Interrogé par Numerama, Daniel Goldschmidt, psychologue exerçant en cabinet depuis plus de 35 ans, s'aligne sur cette idée : "Les thérapies en ligne ont prouvé leur efficacité sur des maladies telles que la dépression, l'anxiété ou les névroses. De mon côté, je reçois en cabinet et je propose aussi des téléconsultations à mes patients. C'est même très efficace sur les personnes qui ont besoin de se détacher du regard de l'autre pour s'exprimer. Je suis donc favorable aux thérapies à distance et en ligne, y compris par écrit. »

Il ajoute : « En revanche, il est important de rappeler que certaines pathologies ne peuvent pas être suivies en ligne. Je pense notamment aux troubles psychotiques. Ces personnes-là prennent de lourds traitements et il est essentiel d'avoir un œil sur leur état physique. C'est du devoir du psychologue d'évaluer la possibilité, ou non, d'effectuer une thérapie en ligne. »

"L'efficacité de la thérapie en ligne ne se limite pas à la dépression"

L'efficacité des thérapies en ligne est avérée. En Europe, dès 2009, The Lancet a publié une étude appuyant l'efficacité supérieure des thérapies en ligne sur la dépression. Dans une autre étude parue en juillet 2020, des chercheurs de l'université McMaster au Canada notent que les thérapies cognitivo-comportementales réalisées pour soigner une dépression sont aussi efficaces lorsqu'elles sont réalisées à distance qu'en présentiel.

Pour Christèle Albaret, psychosociologue, il faut voir encore plus loin : "l'efficacité de la thérapie en ligne ne se limite pas aux cas de dépression, elle est aussi efficace pour traiter les troubles paniques, les phobies, l'anxiété..nous avons également de nombreux patients en dépendance affective et les résultats sont très encourageants. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous, thérapeutes, avons la formidable opportunité de pouvoir proposer un suivi de qualité tout en réduisant au maximum les coûts afin de rendre la thérapie accessible à tous."