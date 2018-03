Transformation du travail avec les micro-entreprises et le Jobbing !

En 2018, les espaces de coworking et les entreprises modulaires comme les fabs labs ont le vent en poupe. Le schéma classique du CDI et de l'employé qui mène toute sa carrière dans une même entreprise semble de plus en plus remis en question.

Vers une uberisation de la société

Ces bouleversements du monde du travail peuvent s'expliquer par l'uberisation de la société avec notamment l'émergence de plusieurs applications laissant le champ libre aux auto-entrepreneurs. Uber pour le service de transport, Frizbiz pour le jobbing et le service entre particulier, Just Eat et Deliveroo pour les services de livraison à domicile...

Derrière le terme « Ubérisation » se cache une réelle révolution économique. Celle-ci est directement liée à la démocratisation du haut débit et des applications mobiles, à la géolocalisation, mais aussi aux offres en lignes mettant en relation travailleurs freelance et clients sans passer par les intermédiaires classiques.

Les secteurs concernés sont multiples : transport, logistique, tourisme, services à la personne, restauration, banque...

Les espaces de co-working et les entreprises modulaires auront-ils raison des méthodes de travail traditionnelles ? L'évolution technologique et la digitalisation du monde du travail amènent aujourd'hui le travailleur à changer son modèle de travail, son environnement, son organisation.

Cette digitalisation a complètement changé la vision des entreprises et les obligent à s'adapter, permettant à l'entreprise de disposer de plusieurs alternatives dans leur organisation. Avec ces nouveaux outils, de nombreuses entreprises ont recours au télétravail, offrant au salarié la possibilité de travailler de chez lui sans avoir à se rendre sur son lieu de travail.

La puissance du numérique dans la mise en relation des personnes

La puissance du numérique facilite la mise en relation du client avec le fournisseur de bien/service. Cette proximité acquise grâce au développement du web et des smartphones simplifie l'identification de partenaires de confiance grâce à l'e-reputation et permet de retracer rapidement les échanges de prestations. En d'autres termes, il est maintenant plus facile d'établir de la confiance entre des parties qui ne se connaissaient pas.

Ce nouveau modèle permet la création de plateformes sur lesquels des amateurs, des professionnels ou semi-professionnels peuvent trouver des clients et offrir leurs services de façon sécurisée. Ces services sont souvent plus rapides et moins chers à mettre en place car les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises sont soumis à moins de charges et de contraintes.

Conclusion

Les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs sont de plus en plus nombreux. Avec l'évolution constante du digital, que vous soyez un particulier, une micro entreprise ou bien employé dans un grand groupe, vous bénéficiez tous des mêmes outils. Cependant les avantages et la protection dont vous profitez ne sont pas les mêmes en CDI qu'avec le statut d'auto-entrepreneur.

Il appartient donc à chacun de faire un choix entre la stabilité d'un emploi en CDI ou la flexibilité que peut offrir l'auto-entrepreneuriat.