Trouver des lunettes de vue pas chères : mission impossible ?

Des opticiens tenus de composer avec certaines contraintes

Le premier point à soulever est celui du régime de taxation appliqué aux lunettes en France. La TVA est bien plus élevée sur les verres en France que dans les autres pays européens. Par conséquent, leur prix enfle. De plus, une bonne partie du marché de l'optique français est fait de verres progressifs, plus sophistiqués que la moyenne. Là encore, cela explique pourquoi les prix du marché français sont au-dessus de ceux de nos voisins.

Par ailleurs, l'opticien doit composer avec des contraintes économiques figées : le loyer de son magasin, les salaires de ses employés ou encore le coût de la machine pour finir les verres constituent des coûts qui influent sur leur budget de manière non-négligeable. Résultat : lorsqu'il vend des lunettes, un opticien réalise en moyenne une marge d'environ 5%.

La solution ? Des opticiens repensent le système

Certaines enseignes prennent le contre-pied de ces tendances et proposent des forfaits optiques à bas prix. Afin d'être plus autonomes vis-à-vis de la concurrence et du marché, certains groupements commercialisent désormais leurs propres verres, qui sont fabriqués sur le territoire français.

Et les patients dans tout ça ? Pour eux, cela n'empêche pas de s'offrir des lunettes haut de gamme lorsqu'ils en ont les moyens. Parallèlement, cela permet aux personnes moins aisées d'avoir accès à des produits de qualité, solides, durables dans le temps et élégants !

Enfin, une alternative nouvelle prend de plus en plus de place sur le marché. En effet, les patients ont de plus en plus recours à la vente de lunettes par Internet. Celle-ci explose tant les offres proposées en ligne par certains opticiens sont avantageuses. Encore faut-il être convaincu et sûr de la qualité des produits que nous acquérons. Certaines enseignes sont conscientes de cette limite et proposent justement des lunettes de vue pas chères tout en vous fournissant des garanties de qualité sur leurs produits exposés en ligne.