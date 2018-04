Les chiffres ne mentent pas : chaque année des milliers de français tentent l'aventure américaine. Ils étaient environ 160 000 en 2017, soit une augmentation de 3,70 % par rapport à 2016. Ces chiffres comprennent uniquement les personnes qui s'y installent. Cependant, s'installer et trouver un emploi dans ce pays n'est pas si simple. En effet, il faut savoir que le marché du travail américain est protégé par le fait que l'on ne délivre pas de visa de travail pour un emploi que pourrait occuper un Américain.

Les démarches pour trouver un emploi et s'installer aux Etats-Unis.

Tout d'abord, toute personne voulant exercer une profession aux Etats-Unis doit demander et obtenir un visa de travail. Ce visa est le seul moyen de travailler légalement sur le territoire américain pour des ressortissants étrangers. Ce visa est différent du Visa ESTA qui, lui, remplace le visa d'entrée classique pour la plupart des voyageurs aux Etats-Unis. Ce dernier est obligatoire pour tout séjour à fins touristiques ou pour affaires, de moins de 90 jours, notamment pour une simple escale.

Accordé pour une durée initiale maximum de trois ans, le visa H-1B peut être renouvelé une fois, pour une durée totale de six ans, et représente la majeure partie des visas de travail délivrés par l'administration américaine. La demande de ce visa peut se faire chaque année, à compter du 1er avril. Ensuite, si le visa H-1B est approuvé, il n'est possible de commencer à travailler qu'à partir du mois d'octobre de l'année d'obtention du visa.

En revanche, si vous voulez vous installez de façon permanente aux Etats-Unis, il vous faudra obtenir un visa d'immigrant, c'est-à-dire la fameuse « green card », qui peut être demandée après cinq ans de résidence sans interruption de plus d'un an. Une fois la green card en main, vous avez quatre mois pour entrer sur le territoire américain.

A savoir que c'est au futur employeur de parrainer la demande de visa de travail. Vous devez donc obligatoirement avoir reçu une offre d'emploi avant d'entamer la procédure.

Il existe de nombreuses façon de chercher un emploi aux Etats-Unis, comme par exemple les moteurs de recherche d'emploi en ligne, les agences de recrutement ou encore le réseau personnel.

Il n'est pas obligatoire d'être sur place pour commencer les recherches. Mais avant toute chose, vous devrez vous familiariser avec la culture de l'entreprise locale et les procédures pour poser sa candidature afin que votre CV soit étudié.

Il est important que vous fassiez attention quand vous rédigez un CV à l'attention des employeurs américains. En effet les CVs aux Etats-Unis sont un peu différents de ceux de la France : ils ne font qu'une page et suivent un modèle standard d'informations personnelles, d'expérience et de qualifications, d'éducation, de compétences et de diplômes. Le tout doit être bien évidemment traduit correctement dans son équivalent américain.