Un point sur les services bancaires en ligne

Comment fonctionnent les banques en ligne ?

Les banques en ligne sont comme des banques traditionnelles. Mais, à l'opposé de ces dernières, les banques en ligne font toutes leurs opérations par Internet. Ainsi, elles ne disposent pas toujours d'agences physiques. Les interactions entre les clients et banques se font toutes en ligne. Les clients peuvent utiliser leur appareil mobile pour faire diverses opérations bancaires comme l'ouverture d'un compte, la validation d'un virement, la souscription de prêt, etc.

Les banques en ligne utilisent un système de sécurité renforcée par la signature électronique. De plus, elles proposent les mêmes services que les banques traditionnelles. Toutes leurs activités sont régies par le code monétaire et financier. En outre, il faut savoir que la plupart des banques en ligne sont liées de près ou de loin à un groupe bancaire. Elles ne sont donc pas indépendantes dans leur fonctionnement.

Les avantages d'une banque en ligne

Plus de 3 millions de Français ont un compte bancaire en ligne. Un tel nombre se justifie par les nombreux avantages des banques en ligne.

La praticité des services bancaires

L'un des plus gros avantages des banques en ligne, c'est sans doute la proximité et la rapidité des transactions. Elles répondent aux besoins de mobilité du client qui peut accéder à son compte à n'importe quel moment et n'importe où. Quelques clics suffisent pour faire son opération. C'est beaucoup plus pratique que d'aller passer des heures dans une agence.

Les frais bancaires alléchants

Le coût abordable des services de banque en ligne par rapport aux banques traditionnelles est un avantage considérable. D'ailleurs, la grande majorité des services proposés par les banques en ligne sont gratuits. C'est le cas des cartes bancaires qui sont gratuites dans la plupart de ces banques.

Les produits d'épargne intéressants

Les banques en ligne proposent également des produits d'épargnes très bénéfiques comme les contrats d'assurance vie, livrets d'épargnes, etc. Leurs offres sont plus abordables avec une meilleure flexibilité.

L'accessibilité du service client

Il est possible d'entrer en contact avec un conseiller clientèle par téléphone, mail, ou via les réseaux sociaux. Parfois, le client peut contacter le service clientèle à tout moment de la journée pour avoir des éclaircissements sur des préoccupations bancaires.

Les cartes bancaires en ligne

Dans la plupart des banques en lignes, les cartes bancaires sont gratuites. C'est ce qu'elles mettent en avant dans leurs offres d'ouverture de compte.

Mais, même si les cartes bancaires en lignes sont gratuites, elles sont soumises à certaines conditions. Généralement, voici les conditions à remplir pour en bénéficier gratuitement :

avoir un niveau donné de revenus mensuels,

avoir un montant minimum sur le compte bancaire en ligne auquel la carte est rattachée,

effectuer un paiement minimum par mois,

effectuer au minimum un versement mensuel sur le compte bancaire en ligne.

Il est important de noter qu'a priori, aucune banque en ligne n'est meilleure que l'autre en matière de carte bancaire. C'est au client d'identifier les offres et conditions qui répondent à ses besoins. À cet effet, le client peut utiliser un comparatif des cartes bancaires en ligne afin de se faire une idée. En effet, chaque banque propose des services différents : type de carte (visa, MasterCard), frais de non utilisation CB, conditions de revenus ou commissions d'interventions. Comparer les banques constitue ainsi un moyen d'avoir une vision globale des différentes offres pour choisir celle qui s'adapte le plus aux besoins de chacun.