Une carte bleue prépayée : qu'est-ce que c'est et quelle est son utilité ?

Quel est le fonctionnement d'une carte bleue prépayée ?

Une carte bleue prépayée a le même mode de fonctionnement qu'une carte bancaire à quelques différences près. Vous avez la possibilité de l'obtenir sur internet ou en vous rendant directement dans une agence. Une fois en possession de votre carte prépayée, vous pouvez ensuite la recharger avec des espèces. Vous avez aussi la possibilité de la recharger grâce à un transfert ou un virement depuis votre compte bancaire.

Une carte bleue prépayée peut être utilisée partout en France et dans certains cas, à l'étranger. Elle offre de nombreux avantages à ses utilisateurs et notamment celui d'être simple d'utilisation. Sogexia, propose par exemple différents formats de cartes selon vos besoins.

Pourquoi les cartes bleues prépayées sont-elles si sollicitées ?

Les cartes bleues prépayées sont sollicitées par un grand nombre de personnes, car elles offrent de nombreux avantages :

Une carte prépayée offre l'accès à un plus grand nombre d'utilisateurs ;

Le découvert est impossible avec une carte bleue prépayée. En effet, vous ne pouvez pas effectuer des dépenses dont le montant excède le montant qui y est déposé ;

Avec une carte bleue prépayée, vous avez la possibilité d'effectuer toutes vos opérations de paiement ou de retrait dans l'anonymat ;

Une carte bleue prépayée est un moyen de paiement qui offre plus de sécurité, contrairement aux cartes bancaires traditionnelles. En cas de perte, seul son contenu ne pourra être dépensé ;

Tout le monde peut librement posséder une carte bleue prépayée. Même les personnes interdites de carte de crédit dans une banque peuvent librement recourir à l'usage d'une carte bleue prépayée ;

Une carte bleue prépayée ne présente aucun risque de piratage. En effet, une fois le solde lié au code dépensé, le code se désactive automatiquement.

Outre ces avantages, une carte bleue prépayée impose également une limite à ses utilisateurs.

Quelle est la limite d'une carte bleue prépayée ?

Depuis le 1er janvier 2017, la loi stipule qu'en matière de carte bleue prépayée, l'anonymat n'est possible que sur des montants fixes. En effet, toute personne qui recharge ou qui effectue des dépenses d'un montant supérieur à deux cent cinquante euros par mois sur une carte prépayée est tenue de donner des informations sur son identité.

Pour effectuer un retrait anonyme sur une carte prépayée, le montant ne doit pas excéder cent euros par mois.

La carte bleue prépayée : un produit devenu incontournable

En raison des nombreux avantages qu'elles offrent, les cartes bleues prépayées sont aujourd'hui les moyens de paiements les plus utilisés et les plus appréciés par les Français. Non seulement elles sont accessibles à tout le monde, mais elles facilitent également les transactions entre les particuliers, les entreprises ainsi que les professionnels. De plus, elles offrent une grande discrétion à leurs utilisateurs et sont faciles à utiliser.