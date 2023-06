Vacances dans des chalets au Québec

En fait, le Canada est connu pour ses dizaines de parcs nationaux. Découvrez le grand choix de chalets dans la nature québécoise et en apprendrez sur les régions de la province canadienne qui valent absolument la peine d'être visitées.

Parc national du Mont-Mégantic

Pendant vos vacances au Québec, ne manquez pas de séjourner à proximité du parc national du Mont-Mégantic. Ce parc est situé à une quinzaine de kilomètres de l'État américain du Maine. Vous pourrez y faire des randonnées pédestres et cyclistes à volonté. Au sommet du Mont Mégantic se trouve un célèbre observatoire, d'où vous pourrez admirer le ciel nocturne canadien. À proximité du parc, vous trouverez toutes sortes de possibilités d'hébergement. Vous pouvez y camper ou séjourner dans l'une des nombreuses cabanes forestières.

Percé

Dans l'extrême est du Québec se trouve la ville de Percé. De fin mai à octobre, vous pouvez pénétrer dans le Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, où vous rencontrerez des milliers d'espèces d'oiseaux inhabituelles. De plus, la géologie spectaculaire du parc national vaut vraiment la peine d'être vue. Dans la ville et ses environs, vous trouverez plusieurs beaux chalets où vous pourrez passer la nuit.

Parc Oméga

Ce parc est situé dans le sud du Québec, à environ 110 kilomètres à l'ouest de Montréal. Le parc est connu pour sa faune et sa flore. Les touristes peuvent traverser le parc en voiture pour observer toutes sortes d'animaux sauvages. Il y a de nombreux chalets autour du parc où vous pouvez passer la nuit.

Parc national de Forillon

Ce parc national, situé au nord de Percé, est le plus ancien parc national du Canada. La belle côte avec ses rochers est ce qui attire le plus les touristes. On y trouve également des forêts luxuriantes et des chutes d'eau impressionnantes, ce qui en fait un parc idéal pour les randonnées. En outre, il est possible d'apercevoir des baleines depuis la côte. Il y a de nombreux chalets dans la région pour passer la nuit. Bien entendu, vous pouvez également passer la nuit dans le village pittoresque de Percé, au sud.

Demandez l'AVE Canada avant votre voyage

Pour un voyage au Canada, vous avez tout d'abord besoin d'une AVE valide. Vous pouvez facilement demander ce document de voyage en ligne. La plupart des AVE sont approuvées en quelques heures seulement. Une AVE est valable jusqu'à cinq ans et vous pouvez entrer dans le pays autant de fois que vous le souhaitez avec ce document de voyage. Notez que vous ne pouvez rester au Canada que six mois au maximum. Il n'est pas nécessaire d'imprimer une AVE, car les services d'immigration canadiens peut déterminer, à partir du numéro de votre passeport, si vous êtes autorisé à entrer dans le pays.