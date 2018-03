Empowerment au féminin : La JFD et La Redoute concrétisent le mouvement des chemises blanches

Pourriez-vous nous rappeler dans quel contexte vous avez eu l'idée de créer cette ligne de chemise blanche tout à fait particulière ?

Delphine Remy-Boutang : Le mouvement des chemises blanches est né en septembre 2017, en riposte à une enquête publiée par le magazine Capital sur la start-up nation : 11 hommes en chemise blanche. Aucune femme sur la photo. Un oubli capital de la moitié de l'humanité... Nous avons donc fait appel très rapidement à des entrepreneures pour réaliser un cliché reprenant les mêmes codes (en chemise blanche devant la Tour Eiffel) qui a été publié dans Challenges. La photo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, a été reprise par les médias nationaux et internationaux : le mouvement était lancé, et derrière cela un symbole venait d'être créé. Peu de temps après avoir dénoncé cette situation, j'ai proposé à Nathalie Balla et La Redoute de créer une ligne de chemises blanches pour construire et concrétiser ce mouvement sociétal en marche. La collaboration La Redoute et La Journée de la Femme Digitale voyait le jour quelques semaines plus tard. Plus qu'un mouvement, un effet de mode accessible au plus grand nombre s'est créé.

Cette riposte par l'habit est un symbole fort de votre engagement pour l'entrepreneuriat au féminin, plus particulièrement dans le secteur du digital qui peine encore à recruter des femmes. Concrètement que souhaitez-vous transmettre comme message fort ?

D.R-B : Ces chemises blanches sont avant tout un symbole d'empowerment au féminin. Elles sont porteuses de l'idée que chacun peut et doit entreprendre sa vie ! Chacun peut être acteur du changement, avec ses propres moyens. C'est là qu'interviennent les verbes d'action, brodés sur la manche de la chemise : ces verbes traduisent pour chacune sa manière d'agir. Ces verbes d'action sont d'ailleurs au coeur de la thématique de la Journée de la Femme Digitale 2018, puisque chaque partenaire, participant et intervenant est invité à choisir son propre verbe d'action pour cette journée qui se tiendra le 17 avril prochain à la Maison de la Radio, sous le thème : For A Better World, le temps de l'action.

La Redoute, marque quasi mythique dans le secteur de la vente à distance a su rester le leader français du e-commerce en mode et maison. En vous rapprochant de la JFD, vous associez la marque dans la bataille pour l'égalité femmes - hommes. Pourquoi vous rendre visible sur cette bataille aujourd'hui ?

Nathalie Balla : La Redoute a toujours été aux cotés des femmes ; en particulier lorsque leur rôle a évolué dans la société. Ce n'est pas tant une question de bataille que d'engagement indéfectible au service de l'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes convaincus que la révolution digitale en cours offre des opportunités extraordinaires pour toutes les femmes qui ont envie d'entreprendre. Le jeu est très ouvert. Les femmes doivent avoir confiance en elles-mêmes et oser agir !

Pensez-vous que la création de cette chemise dédiée peut contribuer, par son rôle symbolique, à faire bouger les lignes ?

N.B. : Dans notre société de l'image, le rôle du symbole est essentiel pour faire bouger les lignes. Encore faut-il que le symbole soit inspirant, chargé de sens et aligné sur une cause. C'est à nous de nourrir cette chemise blanche de sa charge symbolique ! La chemise incarne la valeur travail, sa taille cintrée indique clairement une silhouette féminine, la couleur blanche évoque l'étendue des possibles. Cette chemise est un étendard !

Ces chemises sont personnalisables par un verbe d'action (#dare, #innovate, #create) et vendues 29,90 euros. Cela ressemble un peu à la création d'une communauté engagée, d'autant plus qu'une partie des bénéfices sera redistribuée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

D.R-B : En effet, il était important pour nous, grâce aux bénéfices, de soutenir des initiatives qui permettront concrètement de faire progresser les chiffres de 28% de femmes dans le secteur du numérique et 10% de femmes à la tête des startups. Nous avons donc créé la Fondation Margaret - en écho au prix Les Margaret qui récompense chaque année une femme digitale entrepreneure et une femme digitale intrapreneure - qui soutiendra ces projets engagés.

N.B : Plutôt qu'un symbole communautaire, je vois dans cette chemise comme un symbole de ralliement visant à fédérer toutes celles et ceux qui militent pour un monde plus équilibré, fondé sur l'égalité Homme - Femme.

Le 17 avril prochain aura lieu la 6ème édition de la JFD, ce serait pour vous une belle victoire si la majorité des participantes portait cette chemise ? Cela serait un symbole vraiment puissant et fédérateur ?

D.R-B : Nous encourageons évidemment toutes les participantes à la JFD18 à venir habillées de leur chemise blanche brodée de leur verbe d'action mais la Journée de la Femme Digitale ne doit être que le début de cette mode lancée avec la Redoute et toutes les femmes engagées #ForABetterWorld !

N.B : J'espère sincèrement que toutes les femmes porteront cette chemise ce jour-là. Cela signifiera que notre message est bien passé mais aussi bien repris !

La Chemise Blanche disponible le 30 mars

A partir du 30 mars, la chemise en popeline blanche sera disponible et personnalisable avec son verbe d'action choisi brodé sur la manche au prix de 29,90 euros sur les sites internet deLaRedoute.fr, de la JourneeDelaFemmeDigitale ainsi que sur la chaîne de télévision QVC et son site dédié.