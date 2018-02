« Happy Meet Platform » finaliste du Global Startup Weekend Women

Le Global Startup Weekend Women est une initiative internationale pour encourager des actions entrepreneuriales et technologiques plus diversifiées, inclusives et impactantes. ​Ce mouvement global poursuit l'ambition de révéler l'esprit entrepreneur chez des femmes du monde entier qui se sont réunies du 9 au 11 février.

Les premières éditions locales du Startup Weekend Women un peu partout dans le monde ont permis à ​plusieurs centaines de femmes de créer, de s'affirmer, de s'inspirer et d'agir​. L'équipe parisienne a aujourd'hui pris l'initiative de ​structurer le mouvement pour favoriser la diversité​ grâce à un melting-pot de savoir et de cultures qui visent à avoir un impact positif.

54 heures pour passer de l'idée au projet

Un Startup Weekend est un événement de 54h conçu pour apporter une expérience intense d'apprentissage par l'action pour les entrepreneurEs potentielles aux profils très variés. Les Startup Weekends sont un environnement parfait pour tester une idée, convaincre des partenaires ou faire ses premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Le vendredi soir, place aux moments des pitchs et constitutions des équipes ; samedi et dimanche sont consacrés aux brainstorming, recherches de business modèle, créations de prototypes, accompagnements par les coachs. Pour finir, dimanche fin d'après-midi est réservé aux pitchs finaux devant le jury, délibérations, et remises des prix !

Un rassemblement important sur les réseaux

Ce premier Global Startup Weekend Women Paris a rassemblé près de 15000 personnes actives sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) dans le monde. In situ, le Global Startup Weekend c'était : plus de 90 participant.e.s, plus de 30 pitchs, 11 projets sélectionnés et 54h pour créer une Startup innovante. Résultat ? La naissance de Happy Meet Platform élue finaliste de ce marathon de la création. L'équipe gagnante a imaginé cette plateforme de location de salles de réunion dans les restaurants, pour les sociétés de moins de 10 employé.es. L'équipe est composée de six entrepreneurEs issues de l'écosystème de l'innovation et de la technologie : Adriana Morkos, Agathe Mollars, Evelyne Gil Passet, Sarah Chenna, Sandrine Vergnory-Mion, Emmanuelle Bousson Pigatto.

Après un premier weekend réussi, rendez-vous le 7mars pour rencontrer les femmes du digital venues de tous les continents pour pitcher leurs projets à Paris.

Plus d'infos sur : globalswwomen.com