PWN Paris lance The Board Network pour plus de femmes dans les gouvernances

Aujourd'hui, la représentation de la diversité dans les conseils d'administration est au coeur des enjeux des entreprises. Si la loi Copé-Zimmermann a permis de fixer un quota obligatoire de 40% de femmes dans les conseils d'administration dans les sociétés de plus de 500 salariés et avec un chiffre d'affaires supérieur à 50M€, il est temps de franchir une nouvelle étape.

Initié par Isabelle Lange, vice-présidente de PWN Paris (Professional Women's Network, réseau international de femmes cadres dirigeantes), et un bureau de 5 femmes, The Board Network réunit à ce jour 50 cadres ou dirigeantes, déjà administratrices ou prêtes à le devenir. Créé en partenariat avec le Cercle Gouvernance et Equilibre, ce nouveau réseau s'inscrit dans un mouvement positif et constructif qui oeuvre pour plus de diversité dans les organes de gouvernance et qui est soutenu par une évolution de la réglementation. L'extension du champ d'application de la loi dite Copé-Zimmerman dès 2020 aux entreprises de plus de 50M d'euros de chiffre d'affaires et 250 salariés, la révision engagée du code AFEP/MEDEF ou encore le projet de loi Pacte en sont des illustrations. The Board Network entend donc répondre à cette nouvelle demande de gouvernance. Il a pour ambition de mettre directement en relation des profils qualifiés et motivés avec des instances de gouvernance et soutient les entreprises dans leur mise en œuvre de cette diversité encouragée.

Les 5 points qui font de The Board Network un réseau innovant

1) « The Board Network » n'est pas un « vivier » de talents mais un réseau vivant qui fonctionne de manière collaborative et bienveillante. Chaque membre, déjà administratrice ou non, partage avec les autres membres de manière confidentielle les offres de mandats dont elle a connaissance.

2) « The Board Network » répond à une demande qui n'est pas encore structurée en permettant aux sociétés non cotées, PME, ETI et start-up d'échanger directement avec des personnes aux profils qualifiés et internationaux tout en maintenant leur chaîne de confiance.

3) Les membres sont sélectionné·e·s selon des critères précis et exigeants et doivent respecter l'ADN de « The Board Network » : Ethique, Excellence, Diversité, Bienveillance et Innovation.

4) « The Board Network » est un réseau actif qui organise des rencontres régulières en plénière ou en plus petit comité pour permettre un échange régulier entre membres.

5) Le réseau a vocation à s'ouvrir à d'autres cercles de femmes et d'hommes partageant les mêmes valeurs.