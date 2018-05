Siham Laux : « Avec Ôfildesvoisins, nous voulons révolutionner l’habitat »

Siham Laux a débuté sa carrière au Groupe La Poste il y a dix ans ; elle y a fait son apprentissage, puis est passée par différents postes allant du service marketing, au tri du courrier, celui de la communication ou encore le service qualité. « Un parcours qui m'a permis d'acquérir des expériences professionnelles assez transversales, qui me sont essentielles aujourd'hui », précise la jeune femme de 36 ans dont l'on devine que le dynamisme et l'enthousiasme font partie des clés de la réussite de ses projets. Et les projets, Siham aime en échafauder autant dans sa sphère privée que professionnelle, parfois mêmes les réunir. C'est d'ailleurs l'histoire d'Ôfildesvoisins : « il y a cinq ans, j'ai décidé de m'installer dans un habitat participatif avec ma petite famille. J'avais envie que mon environnement d'habitation redevienne un vrai lieu de rencontres, de lien social, un lieu d'échanges avec mes voisins. Un lieu de partage aussi. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que grâce aux outils digitaux, c'est quelque chose que l'on peut faire assez facilement, en tous les cas, il est facile aujourd'hui de s'interconnecter les uns aux autres », raconte Siham. De cette expérience personnelle, naîtra un projet que la startuppeuse en devenir décide de défendre dans le cadre du programme d'innovation intrapraneurial de La Poste. Puisque le concours implique un duo créatif, elle propose à un de ses collègues, Dimitri Louis, de se lancer dans l'aventure et ensemble ils présentent Ôfildesvoisins : une plateforme digitale qui propose des programmes d'habitat en mode participatif. Bingo ! Le projet est lauréat du concours. Il faut dire qu'il est plus que prometteur pour un groupe dont la transformation digitale oblige à la diversification de ses activités. « Les valeurs de notre projet sont très proches de celles de La Poste, tout particulièrement les valeurs de proximité que beaucoup recherchent aujourd'hui. On ne peut pas se voiler la face et éviter la paupérisation des populations les plus fragilisées comme les familles monoparentales, les mères divorcées, les retraités qui sont trop souvent isolés. C'est ce qu'on appelle l'isolement urbain, le revers de la smart city. Plus on densifie, moins on se connaît. Et maintenant, nous avons besoin d'une ville qui soit plus inclusive ; besoin de vivre autrement. Car ce n'est pas normal de ne pas connaître ses voisins, ce n'est pas du bons sens », explique Siham. Le projet est tellement bien ficelé qu'il ne faudra pas plus de quatre mois pour que la plateforme Ôfildesvoisins soit mise en ligne. Dorénavant, Siham Laux consacre 100% de son temps à sa startup. Nouveau job pour une nouvelle vie. Et quelle vie ! « Je suis passée d'employée à entrepreneure, mon employeur est devenu mon investisseur. C'était exaltant, d'autant plus qu'Ôfildesvoisins a rencontré un succès immédiat ! ».

L'algotihme qui matche les futurs voisins

Alors, concrètement, comment fonctionne la plateforme Ôfildesvoisins ? L'objectif est clair : accélérer et faciliter les programmes d'habitat participatif en mettant en relation les futurs voisins grâce à un matching des valeurs et des projets de vie de chacun. « Nous travaillons bien sûr avec beaucoup d'associations, mais nous sommes les premiers à avoir créé une plateforme d'aide et d'accompagnement et avoir créé un algorithme qui fait se matcher les gens selon leur projet de vie ; car c'est cela le cœur du concept : réunir des personnes qui veulent vivre ensemble sur la même base. »

Très vite les projets se sont multipliés en Ile-de-France : Saint-Denis, Montreuil, Rambouillet, puis se sont étendus jusque Chartres, Tours, Orléans et tout récemment s'implantent en Occitanie, Bretagne et Alsace. La demande est réelle et la communauté ne cesse de s'agrandir, entremêlée d'ambassadeurs d'Ôfildesvoisins, de futurs voisins, de partenaires ou encore d'associations. Aujourd'hui, la cartographie de la plateforme recense 550 projets d'habitat participatif sur tout l'hexagone, des projets aussi différents les uns des autres et qui répondent aux demandes de chacun. Les 15 qui sont à suivre sur Facebook reflètent parfaitement cette diversité, parmi eux : le traditionnel habitat urbain à Montpellier avec ClemenCité lauréat de l'appel régional pour les toitures de production photovoltaïque en auto-consommation collective ou Abricoop l'écoquartier en devenir à Toulouse, mais aussi la maison de retraite alternative qui fait le pari de vieillir ensemble et mieux à Bègles avec le projet Boboyaka, ou encore l'oasis de Serendip à Eurre qui, de son statut de ferme associant permaculture et éducation, a pour but de se transformer en véritable lieu de vie ; bref, les projets foisonnent et par leur spécificité unique s'adressent à tous. Quelques esprits pourront y voir une certaine idée exacerbée de communautarisme, ce dont Ôfildesvoisins se défend en rappelant très clairement que si le concept de matching se fait sur des valeurs communes, seuls les espaces communs (atelier, buanderie, garage, terrasse...) sont à partager ; les appartements et maisons restent quant à eux des espaces privés. Vivons ensemble mais chacun chez soi. « Le but est vraiment de recréer du lien d'entraide et de solidarité et les espaces communs y contribuent. Mais quand on ferme la porte de son appartement, c'est parce qu'on est bien chez soi », rappelle Siham.

Pour pouvoir développer les programmes d'habitat participatif autant urbains que ruraux, Ôfildesvoisins collaborent avec des promoteurs immobiliers comme Arkadea, Bouygues Immobilier mais aussi de plus petits en région. « C'est un concept qui s'adresse à tous. C'est extrêmement porteur de se dire que l'on contribue à faire bouger les lignes sur toute la France. Ce nouveau métier est pour moi très valorisant car nous contribuons à rendre le monde plus inclusif et nous offrons aux postiers de nouvelles carrières puisqu'ils deviennent nos meilleurs ambassadeurs », conclut Siham Laux.